Een fascinerend beeld, in hartje winter. Liefhebbers van zwemmen in ijskoud water hebben de kans gegrepen om na een duik in de Baltische Zee in Polen het besneeuwde strand als podium te claimen voor het uiten van hun liefde voor de kou. Zulke 'uitvergrotingen' zie je wel vaker. Soms snoeien we een haag langs een snelweg zodanig dat er een woord ontstaat. Of we maaien een patroon in een maisveld. Of we maken een levensgroot kunstwerk op de zijkant van een flat door er een auto op te 'plakken' en een wegpatroon op de gevel te tekenen. Het zijn allemaal statements. Krachtig vaak, doordat je ze niet even kunt namaken of kunt negeren alsof je een bladzijde in een boek omslaat. Je móét gewoon even kijken. Net als hier. Als je goed kijkt, zie je dat het hart licht gebroken is. Het kent een uitstulping dankzij een persoon die te laat was om zich netjes te voegen in de hartenrand. De zon werpt schaduwen op het beeld. Ze maken het beeld iets minder vriendelijk: stekelig zelfs. Maar ja, dat gevoel schijn je ook te hebben als je in zo'n plas plonst, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. <