Voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid en het kabinet is het gerommel met de avondklok funest

Is Mark Rutte een dictator, zoals DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu donderdag stelde? Als de premier dat inderdaad zou zijn geweest, had hij de avondklok wel beter geregeld. Want in plaats van de avondklok als acute noodmaatregel af te kondigen, werd er eerst een tijdje over gesproken in het kabinet. Vervolgens kwam op woensdag 20 januari het kabinetsbesluit, mocht D66 er een dag later nog een half uurtje af snoepen, en ging weer twee dagen later de avondklok pas in. Met die aanpak gooide het kabinet zelf zijn juridische glazen in.