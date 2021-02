Turkse president Erdogan heeft geen baat bij steun aan jihadisme en salafisme

Het is jammer dat het rapport over de invloed van Erdogans eventuele islamiseringsstrategie in Nederland te vroeg naar buiten is gekozen. Dat draagt bij aan de verslechtering van het sociale klimaat voor alle Nederlandse staatsburgers.

Het rapport is afkomstig van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het gaat over het eventuele stimuleren door de Turkse president Erdogan van salafisme en jihadisme in Nederland. Het rapport behoeft echt aanvulling en correctie, zowel in zijn beschrijving van de toestand in Turkije als die in Nederland.

Erdogan wordt genoemd in verband met bewegingen die de sharia zouden willen invoeren. Maar de sharia is in Turkije niet opnieuw ingevoerd onder Erdogan. Als hij het al zou willen, zou hem dat niet meer lukken, zo bleek bij discussies over de huwelijkswetgeving een tijd geleden. Er is inderdaad sprake geweest van steun van Erdogan aan ISIS en al-Qaeda, zo bleek uit berichten in de Turkse pers dat er wapenleveringen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .