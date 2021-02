Putin zou Tolstoj moeten lezen en vrezen

Volgens de slavist Willem Weststeijn heeft Putin niets meer te duchten van de huidige generatie Russische schrijvers (ND Gulliver 5 februari). De literatuur speelt er geen maatschappelijke rol meer. Dat was wel even anders aan het begin van de twintigste eeuw, toen één schrijver van formaat er in zijn eentje verantwoordelijk voor was dat de top van kerk en staat zich grote zorgen maakte. Rond het jaar 1900 waren er volgens de wereldwijde publieke opinie van die tijd twee tsaren in Rusland: Nicolaas Alexandrewitsj Romanov en Lev Nicolajewitsj Tolstoj.

De eerste probeerde met bruut geweld en met instemming van de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn machtspositie als tsaar te handhaven ten koste van de arbeiders. De ander probeerde me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .