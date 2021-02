Paus Franciscus is wel realistisch over oorlog

De paus lijkt het principe van de ‘rechtvaardige oorlog’ terzijde te leggen, zegt Aad Kamsteeg in zijn column over Voetnoot 242 in de pauselijke encycliek Fratelli Tutti (ND 15 februari). Kamsteeg vraagt zich af waar de realistische inbreng in deze discussie blijft. Ik kan hem geruststellen: paus Franciscus is realistischer dan het lijkt.