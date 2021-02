Het voorbeeld van vrouwen

Deze krant weet op 16 februari na artikelen over machtsbeluste en narcistische leiders de balans te herstellen met verhalen over sterke en dienstbare vrouwen. Zij gaan ervoor het goede te doen. Voor de wereld als ‘droomkandidaat' voor de WTO, sterk, eerlijk, briljant, ook spijkerhard opkomend voor hervormingen. Een bakkende wondervrouw (foto), die alle vrouwen wondervrouwen noemt die zoveel ballen in de lucht weten te houden. Allemaal dienende vrouwen. Zelfs in een wedstrijd, zonder afgunst voor de andere deelnemers. Zelf dienend in de verpleegkunde uit liefde voor God en mensen. Een vrouw op zoek naar haar jeugdliefde, maar in ieder geval naar gerechtigheid en liefde in de adoptiewereld. Een Hattemse al bakkend voor de kinderen ter nagedachtenis aan oma. Zelfs als vrouwen zich op glad ijs begeven, straalt het dienende en de dankbaarheid ervan af. Wordt het niet eens tijd dat mannen tot bezinning komen en de leiding aan vrouwen overdragen? Die dienend leiderschap in de praktijk brengen? <