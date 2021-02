Een bijzonder enthousiaste recensie in Gulliver van de historische roman Wildevrouw ( ND 12 februari ). Als boekwinkel ben je daar natuurlijk blij mee.

Ik las het zelf ook. Wat een prachtige, meeslepende vertelling. Ik werd invoelbaar rondgeleid in zielenroerselen, en onweerstaanbaar meegesleurd in het alledaagse, vaak rauwe leven van allerlei burgers. Maar ik kreeg weinig inzicht in politieke geschiedenis of kerkhistorie, afgezien van de praktische, menselijke beleving. En als al dat gevloek en het ruige omgaan met elkaar, die seksuele escapades en hartverscheurende martelingen en executies verfilmd zouden worden ... Ik denk niet dat ik dat zou kunnen of willen aanzien en aanhoren. Het urenlang lezen van dit boeiende boek vond ik achteraf gezien een nogal dubieuze tijdsbesteding. <

