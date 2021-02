Toorn en liefde

Instemmend heb ik het artikel over Gods toorn gelezen van Wim Mak (ND 15 februari). De 'lievige' God is een afgod, tandeloos en ongevaarlijk. Gods toorn is altijd uitdrukking van zijn liefde, onbeantwoorde liefde. Een pedagogisch doel hebben zijn oordelen om de mens terug te roepen van zijn heilloze weg en om zich te bekeren.