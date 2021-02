Racisme bij Zuidelijke Baptisten

Op 10 februari stond in deze krant een artikel over de Critical Race Theory-controverse (CRT) bij de Zuidelijke Baptisten (SBC) in de VS. Daarin stond: ‘Hij (Dwight McKissic) stapte met een groeiende groep zwarte voorgangers uit de Texaanse afdeling van de SBC omdat dat kerkgenootschap naar zijn mening voornamelijk lippendienst bedrijft als het gaat om het uitbannen van racisme. Het wordt niets met die strijd als de SBC niet de Critical Race Theory omarmt.'