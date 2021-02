Preken voor lege banken

De koster van de Martinikerk in Franeker stuurt mij een foto van de kerkdienst afgelopen zondag. Daarop zijn immense kerk, rijen lege kerkbanken, en op de preekstoel in de verte ikzelf, een kleine dominee.

Op onze gezinsapp zijn de kinderen niet subtiel: 'Pa, we kijken naar Omrop Fryslân. De kerken hebben weleens voller gezeten, je bent niet echt populair, hè? Oma zei vroeger nog wel dat de dominee niet voor de lege banken preekt.'

Punt voor de kinderen.





In de week ervoor ontvang ik veel e-mails. Vol suggesties voor liederen, gebeden en ideeën voor de dienst. Zelfs een complete preek. De verwachtingen zijn groot. Dat drukt op mij, eerlijk gezegd. Kan ik wel aan de grote verwachtingen voldoen? Zal het me lukken om mensen te bemoedigen in deze tijd? Zal het me lukken om mezelf te bemoedigen? Mij schiet onze professor ‘prekenkunde’ te binnen. 'U moet vooral niet denken dat de mensen op uw woorden zitten..

