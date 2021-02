Een prik om nooit te vergeten. De ervaring van een 85-jarige

Op 3 februari heb ik mijn eerste anti-coronaprik gehad. En omdat ik er zeker van ben dat ik de herinnering eraan nooit meer zal loslaten, besloot ik mijn belevenissen op papier te zetten.

Maar dit doel geeft nogal blijk van egocentrisme. Daarom voeg ik er onmiddellijk aan toe dat het ook kan dienen als voorbereiding voor lezers van wie het merendeel mijn leeftijd nog niet heeft bereikt en dus nog niet in het bezit zijn van een uitnodiging.

Op 1 februari lag de brief in de brievenbus. Verrassend, want het is mijn ervaring dat er op maandag vrijwel nooit post wordt bezorgd. Als 85-plusser was ik aan de beurt. De brief bevatte zoveel informatie, dat er een eenvoudige in kleuren gestelde bijlage was toegevoegd waarin de essentie van de inhoud ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .