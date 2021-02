Privacyregels zijn niet heilig, gezien het belang van vaccinatie

We kunnen niet zonder de Bijbel. Maar als het lezen ervan een doel in zichzelf wordt, gaat het niet goed

In de Maand van de Bijbel krijgen we van alle kanten te horen dat we moeten bijbellezen, schrijf Jos Douma. De challenges, webinars en bijbelleesroosters vliegen ons om de oren. Is die oproep aan iedereen wel zo gezond? ..