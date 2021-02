Kerk van het Grote Gelijk

Geen mooier beroep dan de religiejournalistiek. Maar actie wekt reactie. Maandag beklaagde een grijze heer zich bij mij over de vele brieven die hij naar Tertio had gestuurd. Ondanks al zijn inspanningen weigerden twee collega’s in te zien 'dat de Drie-eenheid een gedateerde theologie is, en dat je niemand meer in de kerk krijgt als je die niet overboord werpt'.

Nu heb ik een handicap. Ik ben niet grijs, en ook nog eens vrouw. Genoeg voor veel heren om te verwachten dat ik lief ja zal knikken en hun standpunten zal omarmen. Op zulke momenten volstaat een veelbetekenende blik naar mijn collega’s om te zeggen: ‘Daar heb je hem weer, de Gelijkhebberige Grijze Mens (GGM)’.





Houd me ten goede, ik ben er allerminst..