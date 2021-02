‘Hij’ of ‘hij’, je kunt het als bijbelvertaler eigenlijk niet goed doen. Dat is ook al zo bij de keuze tussen ‘Heer’, ‘Here’ of ‘Heere’. Op internet zegt een bevindelijke Bijbelvertaler: ‘‘Heere’ klinkt veel nabijer en meer betrokken dan het gevoelsmatig afstandelijke ‘Heer’.’ Voor mij geldt dat helemaal niet. Het is dan ook iets ‘gevoelsmatigs’. Schrap of verklein je een letter, dan kom je bij sommige mensen aan hun relatie met God.

In 2004 nam de Nieuwe Bijbelvertaling afscheid van de hoofdletter bij ‘Ik’, ‘Hij’ of ‘Hem’, als dat naar God verwijst. Dat was niet uit ‘gebrek aan eer..