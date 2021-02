Vrije zorgkeuze maakt crimineel

Aanbieders van thuiszorg en wijkverpleging gaan in het hele land in zee met criminelen. Dat wordt bestreden met extra toezicht en controle. Maar het grootste probleem is de vrije zorgkeuze van verzekerden.

Het onlangs verschenen rapport ‘Verwevenheid zorg & criminaliteit’ schetst een ontluisterend beeld over de vermenging van de onder- en bovenwereld in de gezondheidszorg in de regio Twente. Zorgaanbieders van thuiszorg en wijkverpleging die in zee gaan met criminelen. Zeker geen lokaal verschijnsel in Palermo aan de Dinkel, maar een ontwikkeling die ook elders in het land plaatsvindt. Meer inzetten op toezicht en controle door verschillende instellingen is de reflex, maar wat ontbreekt, is een reflectie op de achterliggende oorzaak van zorgfraude.

Om zorgfraude te bestrijden is in 2016 het Informatie knooppunt zorgfraude (IKZ) opgericht, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en instellingen waaronder de zo..

