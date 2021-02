Stop ook eens met bijbellezen

In deze Maand van de Bijbel krijgen we weer van alle kanten te horen dat we moeten bijbellezen. De challenges, webinars en bijbelleesroosters vliegen ons om de oren. Is die zo ongerichte oproep - aan iedereen, zonder onderscheid - wel zo gezond?

Onbedoeld kan een ‘Maand van de Bijbel’ de gedachte versterken dat het christendom een boekreligie is. Maar dat is het niet. Zeker, we zouden nergens zijn zonder die Bijbel. Maar zonder Christus zijn we pas echt verloren. Of iets anders gezegd, in de Engelse taal, verwijzend naar een aantal artikelen van James Fowler die ik zo’n twintig jaar geleden las (later in boekvorm verschenen: Christianity is NOT Religion) en die erg vormend zijn geweest voor mijn spiritualiteit:

christendom is geen boekreligie, geen geloofssysteem, geen moraal, geen rollenspel, geen probleemoplosser, geen ideologische optie en geen - isme. Christendom IS Christus.

Ik merk bij mezelf en kom dat ook regelmatig bij anderen tegen dat het steeds maar weer (studieus) lez..

