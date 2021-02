Beperk eindexamens tot de kernvakken

Het doen van centrale eindexamens is voor leerlingen niet doorslaggevend. Het traject ervoor is het belangrijkste. Dat stellen Auke Damsma en Robbert van Ettekove, werkgroepvoorzitter onderwijs bij het CDJA resp en lid van het landelijk bestuur van CDJA (CDA-jongeren).

Volgens minister Slob moeten de eindexamens doorgaan, gezien het belang als meetinstrument. In het parlementaire debat lijken ook de onderwijswoordvoerders van het CDA dit standpunt in te nemen. Toch doet dit scholieren geen recht. Daarom wil het CDJA een vuist maken voor scholieren. Ook als het om eindexamens gaat, moeten we rekening blijven houden met de menselijke maat.

Het betoog van Slob en anderen geen rekening met de onwenselijkheid van centrale eindexamens wegens de eraan verbonden ongelijkheid. Het verschil van aanpak tussen verschillende scholen is enorm. Zo maken sommige scholen gebruik van een congrescentrum, zodat alle examenleerlingen vijf dagen in de week ‘normaal’ onderwijs ontvangen. Er zijn ook scholen waar leerlingen we..

