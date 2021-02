Moet een gelovige eerst vervolgd worden om geloofsvreugde te vinden?

Richard Groenenboom, werkzaam bij de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk), interviewde mij onlangs voor een podcast over vervolgde christenen. SDOK is onderdeel van de in 1966 door de Roemeense predikant Richard Wurmbrand begonnen en nu in zo’n vijftig landen actieve organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Als buitenlandjournalist ontmoette ik nogal wat van zulke gelovigen, precies de aanleiding voor deze podcast. Kernvraag van ons gesprek was waar de door ons vaak geconstateerde geloofsvreugde en -ijver van deze gelovigen vandaan komt. En vervolgens of ons beider geloofsleven daar niet wat zwakjes bij afsteekt.

Zelf was ik altijd gegrepen door Paulus’ verzekering dat wij alleen samen met andere gelovigen God meer kunnen leren liefhebben. Ontmoetingen met Chinese leden van officieel verboden Chinese huisgemeenten, dwars gezeten baptisten in de Sovjet-Unie, verscholen christenen in het streng-islamitische Jemen zijn voor mij inderdaad onvergetelijk. Ze confronteerden mij ook steeds met de vraag hoe het er met mij voorstond in het van lijden-om-je-geloof verschoonde Nederland.

Eens bevond ik mij tussen ‘ondergrondse’ christenen in een grote, naar mest ruikende schuur in nachtelijk China. Ik was er samen met een gids van Trans World Radio (TWR). Naast mij zat een keurig geklede, goed opgeleide jongeman. Via de TWR-tolk vroeg ik of hij besefte dat hi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .