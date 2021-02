Omstreden woorden van filosofen

Monotheïstische godsdiensten hebben volgens auteur Selina O' Grady een ‘ingebouwde onverdraagzaamheid' ( ND, 7 februari ). Het lijkt mij dat die in ieder mens zit, als je ook kijkt naar het nog hogere aantal slachtoffers van niet-religieuze oorlogen. Ze zegt: ‘Het christendom werd niet minder gewelddadig, maar het Westen werd minder christelijk.'

Seculieren die denken dat ze zich probleemloos op de Verlichting kunnen beroepen als ultiem baken van vrijheid, gelijkheid en broederschap, kennen hun klassieken niet. Voltaire vond de nègres een inferieure mensensoort: 'De ronde ogen, de platte neus, de altijd dikke lippen, de apart gevormde oren, dat wollige haar op hun hoofd, de mate ook van hun intelligentie vormt een belangrijk verschil tussen hen en de andere mensensoorten.' Hij vroeg zich zelfs af of de apen van de zwarten afstamden of zwarten van apen. Tegenover de Joden is Voltaire nog negatiever. Hij noemt hen niet zozeer dom als wel slecht, een bende dieven, iets wat al bij de uittocht uit Egypte was te merken. 'Ze hebben een onverzoenlijke haat teg..

