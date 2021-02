Onderzoek naar euthanasiecijfers is nodig

In de ene regio geven huisartsen tot zeven keer meer euthanasie dan in de andere. Hoe kan dat? Minister de Jonge vindt nader onderzoek niet nodig. Hij vindt dat het ‘veel meer voor de hand ligt' de regionale verschillen te verklaren door patiënt-variatie (ND 10 februari). Verschillen burgers in deze regio's echt zo veel? Dat is uiterst onwaarschijnlijk. Een minister die dit beweert, zou moeten aangeven op welke kenmerken die patiënten dan verschillen en hoe dat de verschillen in euthanasiewens verklaart. Hij doet dat niet. Verschillen in praktijken zouden ook kunnen liggen aan verschillen tussen huisartsen. Maar is het aannemelijk dat de ene regio heel andere huisartsen heeft dan een andere regio? Ook dit is statistisch onwaarschijnlijk. De toetsingscommissies zijn op het niveau van de regio's georganiseerd, hetzelfde niveau waarop de verschillen zich voordoen. Puur op basis van statistiek zou je dan verwachten dat de verklaring daar ligt. Statistiek laat niet zien wat die verklaring is. Zou het wellicht zo kunnen zijn dat de wisselwerking met de toetsingscommissie de houding van de artsen beïnvloedt? En dat die houding wellicht de patiënten ook nog beïnvloedt? Dit zijn slechts vragen, geen antwoorden. Daar is onderzoek voor nodig. Het gaat om mensenlevens en de minister geeft niet thuis. Volksgezondheid is niet in goede handen. <