Ga somberheidsstrips tekenen om de dagen door te komen

Dat psychisch ongemak bij kinderen en jongeren veel voorkomt, wisten we al. Zo bleek uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor Statistiek in 2018 dat 8 procent van de 12-25 jarigen psychisch ongezond was. Ruim een derde van deze jongeren had destijds in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Wel gaven in 2018 over de gehele linie jongeren aan zich ongeveer even gezond te voelen als tien jaar daarvoor. Maar dit waren cijfers van vóór de coronapandemie. Volgens een recente NOS-enquête in januari van dit jaar onder 9000 volgers bleek 60 procent zich somber te voelen en één op de drie geeft zijn/haar leven een onvoldoende.



Terwijl ik de cijfers op me in laat werken, leg ik m’n kleurpotloden aan..

