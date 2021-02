‘Veinzen’ niet verweven in islam

Rond Kauthar Bouchalikht (links, tijdens een verkiezingsdebat begin deze maand) is discussie geweest over haar banden met de Moslimbroederschap.

Eens in de zoveel tijd stelt een ‘islamcriticus’ dat moslims vanuit hun geloof mogen liegen voor de goede zaak (wat dat ook is), onder het mom van het concept taqiyya (veinzing) en legt een islamoloog uit dat het allemaal niet zo simpel ligt. Zo ook nu, want wat is taqiyya eigenlijk?

Wellicht het bekendste voorbeeld van de suggestie dat moslims leugenaars in spé zijn, is een debat tussen PVV-leider Geert Wilders en de toenmalige lijsttrekker van GroenLinks, Femke Halsema, in 2010. Wilders stelde toen dat taqiyya betekent dat moslims vanuit hun geloof mogen liegen als hun werkelijke overtuiging anderen misschien onwelgevallig is.

Het begrip dook onder andere eind 2020 weer op in de discussie rond GroenLinkslid Kauthar Bouchallikht, die band..

