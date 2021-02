Een tafel van ijs en sneeuw, waarop heet water en warme gerechten worden geserveerd. Deze toeristen mogen als een van de eerste bezoekers genieten van een nieuwe attractie in Kasjmir, op de grens van Pakistan en India. Het gaat om het eerste iglo-café in de regio.

Twintig mensen hebben in vijftien dagen tijd gebouwd aan deze toeristische trekpleister, met een diameter van zeven meter en een hoogte van bijna vier meter. In totaal is er plek voor zestien gasten, die verspreid kunnen zitten over vier tafels. Dagelijks komen er zo’n vijfhonderd mensen. En dat terwijl veel mensen liever niet worden gezien in Kasjmir. Regelmatig is het betwiste gebied het toneel van geweld, doordat India en Pakistan beide zeggenschap over het gebied claimen. Ook China heeft zich gemengd in het conflict. Het gevolg is dat het toerisme in Kasjmir flink terugloopt. Ondanks het negatieve imago van de regio trekt het sneeuwgebied waar dit café is gebouwd nog altijd buitenlandse bezoekers. Daarvan is deze iglo nu het symbool. Die laat zien dat een gebied meer is dan slechts een conflict.