Liever geen toeslag

Mensen lopen honderden euro's mis door geen toeslag aan te vragen (ND, 10 februari). Maar dat wekt geen verbazing. Liever leven met (wat) armoede dan je in een wespennest begeven, dat aanvankelijk verlichting brengt en je vervolgens volledig in de vernieling helpt. Door je 'weldoener', de Belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken maken, maar wel veel erger, hebben ze recent bewezen. Het is zeer pijnlijk te bemerken dat de overheid niet meer begrijpt dat ze mensen (soms ook onderdanen genoemd) moet beschermen en helpen. Daartoe is heldere wetgeving noodzakelijk, geen wirwar van elkaar kruisende regels en zaken die slechts voor ingewijden te ontwarren zijn. <