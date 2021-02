Geef jeugd toekomst

Weinigen twijfelen aan de coronamaatregelen, hoewel steeds meer jongeren achterlopen in hun ontwikkeling en somber en lusteloos zijn. Is gezondheid écht het allerbelangrijkste of is het een afgod geworden? Eén die de plaats inneemt van de liefde en een leven gewijd aan iets groters dan het 'ik'? Maar we zijn God niet. We kunnen niet alle levens sparen en bewaren. Ja, de levensverwachting zal iets teruglopen als we de maatregelen verlichten en de coronazorg zo nodig versoberen om de zorg overeind te houden. Maar daarvoor krijgen we iets terug van grotere waarde: de wetenschap dat we onze kinderen weer een toekomst geven. <