Op nummer één staat toch de winter van '87

De winter van ‘79, waar Hilbrand Rozema een mooie column over schreef (ND, 9 februari) heeft bij mij een ereplaats. In 1979 ging er in de nacht van 13 op 14 februari een zware sneeuwstorm over het Groningerland. Wij woonden in Ulrum, dat werd geheel afgesloten van de buitenwereld. De sneeuw kwam tot de dakgoot. Maar op nummer één staat voor mij toch de winter van 1987, toen in de nacht van 10 op 11 februari een storm met temperaturen van ruim onder de 25 graden, met zware ijsregens, over het noordoosten van ons land raasde. De Waddenzee was dichtgevroren. Veel mensen uit het dorp bleven ‘s maandags thuis van hun werk. Maar juist die dag was, naast vier afspraken, mijn collega 12,5 jaar in dienst. Zo vond ik, als maatschappelijk werker, toch dat ik gaan moest. Ik ben in Ten Boer aangekomen (35 km), maar vraag niet hoe … Over spiegelgladde wegen, afgebroken boomtakken ontwijkend, met een snelheid van vijftien kilometer per uur, door een glazen wereld die bij de opkomst van de zon schitterde in het heldere licht. Ik genoot van de kracht van de natuur en de stilte. Ik was de enige op de weg. Ik deed ruim drie uur over de reis. Wat bleek: ik was de enige. Mijn collega’s waren thuisgebleven. Heel begrijpelijk, maar ik had deze dag voor geen goud willen missen.

Voor de natuur was het een ramp. Takken en knoppen waren vermorzeld en afgeknapt door de ijzel.

Om drie uur heb ik de thuisreis aanvaard, over wegen van nog geen drie meter breed (Baflo, Pieterburen). Om half zeven was ik thuis. <