Het Nederlands Dagblad publiceerde eind vorig jaar de laatste preek van dominee Henk de Jong over Gods toorn in de coronacrisis. Die zette aan tot nadenken.

Het Oost-Duitse Meissen werd in januari opgeschrikt door een sterftepiek als gevolg van het coronavirus. In de ruimte die normaal als de rouwkamer van het crematorium dienst doet stapelden de lijkkisten zich op.

Aan het eind van zijn bijdrage roept Henk de Jong (ND, 28 december) ons op na te denken over de vraag of alle ellende die door de coronacrisis over de wereld is gekomen niet geduid moet worden als een uiting van Gods boosheid. Hij plaatst deze vraag tegen de achtergrond van een trend in de verkondiging, die de hemelse Vader presenteert als louter goedheid en liefde, ‘overstelpend goed’ zelfs.

Wie Hem vanuit de Bijbel heeft leren kennen als een genadig en vergevingsgezind God, Die niets liever wil dan zijn schepping redden van de ondergang, en Die in het bijzonder de mensen, die door ongehoorzaamheid gefaald hebben in het beheer van die schepping, met zich wil verzoenen, zal dat van harte beamen.

We zullen het antwoord op de bovengenoemde vraag echter niet vinden door te speculeren over Gods beweegredenen om een wereldomvattende plaag te veroorzaken. Bij zo’n benadering zullen we uiteindelijk als Job ‘de hand op de mond moeten leggen’.

'De wereld rust in Gods toornige en genadige handen, schreef Bonhoeffer.'

De titel boven deze bijdrage - 'Zou God dan niet toornig zijn?' - kan op twee manieren worden gelezen. In de eerste plaats als een retorische vraag. In het begin van de Bijbel al (Genesis 6) vinden we een oordeel van God over de aarde: verdorven en vol van geweld. We lezen zelfs van berouw dat Hij de mensen had gemaakt. Hier is sprake van heilige verontwaardiging die het gevolg is van gekrenkte liefde. (Ons woord ‘toorn’ is daarvoor een betere aanduiding dan ‘boosheid’ of ‘woede’, woorden die wij veeleer associëren met menselijke emoties en de daarmee gepaard gaande uitbarstingen). De toorn van God is dan zo groot, dat Hij besluit tot de zondvloed. In hoeverre verschilt onze tijd van die van Noach? De typeringen die Jezus geeft (Lucas 17, 26-27) en die Petrus herhaalt (II,3, 3-7) schetsen hetzelfde beeld. Zou God, van Wie wij graag belijden dat Hij in verleden, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is, dan (ook nu) niet toornig zijn?

is er iets veranderd?

Men kan tegenwerpen dat er met de komst van Christus iets fundamenteel veranderd is. De schuld van de mensheid, de toorn van God daarover en de straf daarvoor zijn over zijn Zoon - zijn geliefde in Wie Hij een welbehagen had! - uitgestort, en daarmee is de mogelijkheid van verzoening en genade geopend. Zeker, maar ‘als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden’ (Hebreeën 7, 26-27; 12, 25-29). Zou God dan (nu) niet toornig zijn?

Toch denk ik dat we dan tekortdoen aan het evangelie van Gods goedheid en genade. Bij toorn denken wij onmiddellijk aan straf. We zijn dan ook meteen geneigd om dat op onszelf, persoonlijk of als geloofsgemeenschap, misschien zelfs als volk, te betrekken: ‘Hoezo, wij maken ons toch niet schuldig aan al die zonden, waarom moet ik dan die ziekte krijgen, of waarom moeten wij, onze ouders, onze kinderen, onze bedrijven er dan onder lijden?’

Bij zo’n benadering mogen we echter bedenken dat Christus inmiddels de straf gedragen heeft en dat daarmee de schuld vereffend is. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Er is een mogelijkheid van redding in het oordeel: aan Gods toorn zit na Christus altijd ook een genadige kant. Dietrich Bonhoeffer schrijft ergens in zijn gevangenisbrieven (onder omstandigheden die nog aanzienlijk heftiger waren dan die van de covid-pandemie): ‘Duidelijker dan in andere tijden zien wij dat de wereld rust in Gods toornige en genadige handen.’ Deze paradox stemt tot nadenken.

geen liefde

Mij bracht het tot een andere interpretatie van de vraag boven dit stuk: zou God ons met zijn toorn niet nog iets heel anders willen zeggen? Zouden wij niet liever Hem erkennen als onze Hemelse Vader, die straffen niet meer alleen ziet als een vergelding, maar als een pedagogische maatregel, die tot verandering van gedrag moet leiden? Als wij de belijdenis ‘God is liefde’ isoleren van de context, wordt het een tegeltjeswijsheid, die zo maar tot opstandigheid kan leiden (‘als God liefde is, waarom dan …’). Laat onze houding veeleer bepaald worden door wat Petrus daarover schrijft in zijn eerste brief (I,5, 6-7). Die passage eindigt met de prachtige woorden: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’. Ook die tekst doet het goed als je hem aan de muur hangt. Maar hoevelen weten, dat die mooie woorden direct voorafgegaan worden door een waarschuwing: ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt’?

Doen we er niet goed aan de coronapandemie op te vatten als een wake-upcall, een van de vele die ons door Jezus worden aangekondigd (Mattheus 24)? Tussen de oorlogen, de aardbevingen en de hongersnoden noemt Hij ook besmettelijke ziekten. We kunnen God niet narekenen, dat zou talloze vragen onbeantwoord laten. Het past ons trouwens ook niet over zijn handelen te oordelen, onze menselijke blik overziet immers lang niet alles. Maar laten we ons heil, in de ruimste zin van het woord, wél van Hem verwachten. Dat vraagt geloof, maar geeft ook hoop. <