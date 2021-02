Ach en Toch. Leren klagen in de sneeuw

Terwijl de buitenwereld veranderde in de witte maagdelijke wereld van sneeuw en ijs, raakte mijn binnenwereld afgelopen week verzeild in de Klaagliederen. Dat is een klein bijbelboekje met vijf heftige liederen (16+), verstopt tussen de grote profeten van het Oude Testament. En om de cirkel rond te maken: in dezelfde week probeerde ik te bevatten dat de rooms-katholieke parochie in onze regio vier kerken sluit, waaronder één op loopafstand van huis. Voor die kerk staat een beeld van Jezus, waarop hij zegenend de handen heft. Vóór de coronapandemie kwam ik er af en toe, als een welkome gast.

Het werd een in alle opzichten wezensvreemde week.

In de Klaagliederen wordt ongemeen scherp over God geschreven. Het gaat over de bittere straf die 'Jeruzalem', Sion, moet ondergaan, als straf voor haar afval. De beeldende vorm van de liederen raken en beroeren. God wordt meedogenloos genoemd, grenzeloos in zijn toorn. Het leed, de verlatenheid en ontzetting, de donkerte en de honger, het wordt scherper getekend dan de sneeuwlijnen door het landschap.

Ach, wie de Klaagliederen leest, leert klagen. De bundeling liederen heet in het Hebreeuws Echa, wat ‘ach’ betekent. Denk je hierbij aan het Joodse volk, dan denk je onvermijdelijk aan de Holocaust, de vijf klaagzangen als vijf oorlogsjaren - hoewel het leed voor de Joden veel meer jaren besloeg. Het enige én echte troostpunt is dat de liederen zich tóch tot God richten, biddend én klagend, en dat er oases zijn waarin tóch Gods trouw en ontferming wordt bezongen. 'Ach en Toch.'

Klagen, kunnen we, durven we het nog? Dichter Menno van der Beek wel, bewees de achterpagina van vrijdag (ND 12 februari), een klaaglied over het begraven - in het wit! - van een ebola-slachtoffer in Congo.

Ik denk weer aan de rooms-katholieken. Onze stad - Deventer - was een katholiek bolwerk. De bakermat van de Moderne Devotie, Geert Grote (1340-1384). Wat is er van over? Als de plannen doorgaan, is straks nog één kerk open, als een laatste vesting, een laatste burcht. Niemand kijkt ervan op, je ziet het aankomen. 'Het enige wat stijgt is helaas de gemiddelde leeftijd van parochianen', schreef het parochiebestuur niet zonder ironie. De kerken zijn halfleeg, de kerkgangers vergrijsd, vrijwilligers lopen achter de rollator.

Vandaag is er een dooiaanval, de vastentijd nadert. Leren klagen? Er valt in veertig dagen veel te leren.