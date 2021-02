Europa, leg druk op Azerbeidzjan

Armeniërs voelen zich in de strijd in en om Nagorno-Karabach in de steek gelaten door de Europese Unie. Het wordt tijd dat Europa Azerbeidzjan aanspreekt op het nakomen van afspraken.

Een Armeen demonstreerde, afgelopen week, bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou voor de vrijlating van alle Armeense gevangenen in de strijd om Nagorno-Karabach. 'Ook Rusland corrigeert Azerbeidzjan niet.'

De oorlog in Nagorno-Karabach is van de voorpagina’s verdwenen en de rust lijkt wedergekeerd. Maar schijn bedriegt. In werkelijkheid sleept het conflict als een ondergrondse heidebrand onverminderd voort. Armeense krijgsgevangenen worden door de Azeri’s slecht behandeld, en kerken, kloosters en andere gebouwen zijn door hen vernield.

Op 27 september 2020 begonnen vanuit Azerbeidzjan aanvallen op de door Armenië gesteunde regio Nagorno-Karabach. De Azeri’s werden voluit gesteund door Turkije en kregen moderne wapens geleverd door Israël. De Azeri’s veroverden in de regio flink wat terrein. Met de ondertekening van een overeenkomst tot een staakt-het-vuren kwam op 9 november 2020 een einde aan de oorlogshandelingen. Vervolgens tartte Azerbeidzjan allerlei internationale afspraken voor wat betreft het respecteren van krijgsgevangenen en het intact laten van allerlei gebouwen.

krijgsgevangenen

'De rol van de Turken is beangstigend voor veel Armeniërs.'

Er circuleren tientallen geverifieerde videobeelden, die de onthoofding van gevangenen en het onteren van dode lichamen tonen. Ook laten ze inbreuken op internationale afspraken door de Azeri’s over de behandeling van krijgsgevangenen zien. Dit terwijl de Derde Conventie van Genève stelt dat krijgsgevangenen niet onderworpen mogen worden aan een ‘aanslag op het leven en lichamelijke geweldpleging’. Armenië heeft alle Azeri-krijgsgevangenen teruggestuurd naar Azerbeidzjan, maar daar zitten nog circa zestig Armeense militairen vast.

In december 2020 lanceerden de Azerbeidzjaanse strijdkrachten in strijd met de afspraken voor het staakt-het-vuren een aanval op de dorpen Khtsaberd en Hin Tagher in de regio Hadroet in Nagorno-Karabach, toen de Russische vredestroepen daar afwezig waren. Als gevolg van deze offensieven werden nog eens 62 Armeense militairen van het vrijwilligerskorps en enkele tientallen burgers gevangengenomen door Azerbeidzjaanse troepen. De Azerbeidzjaanse autoriteiten weigeren deze Armeense militairen te repatriëren.

Hoewel het conflict in Nagorno-Karabach al tientallen jaren duurt en de huidige oplossing tijdelijk en fragiel is, lijkt de hulpkreet van de Armeniërs om bijstand en een structurele oplossing aan dovemansoren te zijn gericht. Zij voelen zich in de steek gelaten door Europa.

In de Armeense hoofdstad Jerevan en bij de Armeniërs in Nagorno-Karabach is de indruk ontstaan dat de Europese Unie hen totaal in de kou laat staan. Zelfs de NAVO liet amper iets van zich horen, terwijl nota bene NAVO-lidstaat Turkije zich nadrukkelijk in het conflict mengde. Die rol van de Turken is beangstigend voor veel Armeniërs en ze vrezen aan hen te worden overgeleverd. Bovendien houdt Armenië met de Armeniërs in Nagorno-Karabach zich aan de internationale afspraken en de Conventie van Genève, maar Azerbeidzjan niet. Het is onbegrijpelijk dat de verontwaardiging in de wereld hierover uitblijft.

EU-optreden nodig

We zien dat Azerbeidzjan eenzijdig allerlei afspraken schendt. En hierop door geen ander land, ook Rusland niet, wordt gecorrigeerd. Het is nodig dat de EU het initiatief neemt om de onderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan te heropenen om zo de onrechtvaardigheid gericht tegen de Armeense bevolkingsgroep, teniet te doen. Wanneer de EU zwijgt, neemt niemand het voor de Armeniërs op. Azerbeidzjan, gesteund door Turkije, moet zich aan internationale afspraken houden over de behandeling van de krijgsgevangenen en hen vrij aten. Om dat proces te bevorderen heb ik eind vorige week met enkele collega's van de Vriendschapsgroep Nagorno-Karabach in het Europees Parlement schriftelijke vragen gesteld aan EU-buitenlandchef Josep Borrell om daadwerkelijk die stap te zetten. <