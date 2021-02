Voetnoot nr. 242

Is de Rooms-Katholieke Kerk ‘om‘ bij de ethische vraag of onder voorwaarden oorlog mag worden gevoerd? Bestaat daarover dan onzekerheid? Een beetje wel, gelet op wat paus Franciscus niet lang geleden schreef in zijn encycliek Fratelli Tutti (Allen broeders en zusters). In die zendbrief behandelt de paus acht misstanden, waarvan oorlog er één is. Daaraan besteedt hij overigens maar zes alinea’s.

Is de mening van de paus hier belangrijk? Overschat de invloed van kerkelijke uitspraken op politieke besluitvorming over oorlog en vrede niet. Ging er ooit een oorlog niet door omdat het Vaticaan of een protestantse synode ertegen was? Maar bagatelliseer evenmin. Encyclieken kunnen richting geven aan het denken over internationale conflicten.

Tot nu toe meende het Vaticaan dat er wel degelijk sprake kan zijn van een gerechtvaardigde oorlog. Rome baseerde zich op de voorwaarden die kerkvader Augustinus in de vierde en Thomas van Aquino in de dertiende eeuw hadden ontwikkeld. Die voorwaarden hadden te maken met het begin van, het gedrag tijdens en het einde van een oorlog. Inzet van wapens moest een verdedigend karakter hebben, burgers zo veel mogelijk ontzien en begaan onrecht herstellen.

Augustinus

'Is gewapend verzet dan nooit gerechtvaardigd?'

Hoe ging Rome om met deze uitgangspunten? Niet altijd door zich er veel van aan te trekken. Bij de Europese godsdienstoorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw had de Rooms-Katholieke Kerk geen schone handen. Via de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wilde Filips II van Spanje de reformatorische ketters uitroeien. Zoiets is nu ondenkbaar. Zeker sinds de komst van het alles en iedereen verwoestende kernwapen nam de twijfel toe of er nog wel zoiets bestaat als een rechtvaardige oorlog.

Albert Einstein zei al in 1949 dat ‘de vrijgekomen kracht van het atoom alles veranderd heeft en een totaal andere manier van denken nodig maakt’. Massale inzet van kernwapens zou hele culturen vernietigen, het leefgebied van alle aardse organismen vergiftigen en genetisch 'potentieel' dramatisch vervormen. Het overleven van de mensheid zou onmogelijk worden gemaakt.

Maar nucleaire afschrikking kon in 1982 volgens paus Johannes Paulus ‘nog steeds als moreel verantwoord worden beschouwd’. Daarbij zou het wel om ‘een stap op de weg naar verdere ontwapening’ moeten gaan. Maar wat vindt paus Franciscus nu in Fratelli Tutti? In voetnoot 242 zegt hij dat ‘de heilige Augustinus een concept van rechtvaardige oorlog smeedde dat we in onze tijd niet langer overeind houden’. Zeker, het gaat slechts om een voetnoot. In de acht alinea’s die over oorlog gaan, lijkt de paus wat genuanceerder. Maar toch.

twee vragen

Twee kritische vragen liggen voor de hand. Stel dat er bij een conflict geen kernwapens in geding zijn. Is een rechtvaardige oorlog dan ook ondenkbaar? Op 11 september 2001 vernietigden terroristen met hulp van de Afghaanse taliban en al-Qaeda het World Trade Center en delen van het Pentagon. Was de Amerikaanse vergeldingsoorlog in het licht van Augustinus toen gerechtvaardigd ? Ik denk eigenlijk van wel.

Tweede vraag. Stel dat er bij een conflict wel staten met kernwapens betrokken zijn. Moet wat Augustinus zei dan per definitie de prullenmand in? Is gewapend verzet dan nooit gerechtvaardigd, ongeacht wat bijvoorbeeld Putin (Rusland) en Xi (China) doen? Is afschrikking om agressie te voorkomen dan niet meer te verdedigen, simpel omdat het risico van toch uitbrekend geweld en escalatie naar de kernbom niet helemaal uit te sluiten is? Maar wat weerhoudt Rusland er dan van met tanks de Baltische staten binnen te trekken en China ervan om Taiwan in te lijven? Amerika is in dat geval toch bij voorbaat machteloos gemaakt?

Zeker, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die het oneens is met alle alarmerende waarschuwingen over ‘100 seconden voor twaalf' van bijvoorbeeld de Raad van Kerken. Maar jammer genoeg lees ik zelden of nooit iets realistisch over hoe een kernwapenvrije wereld op een wel veilige manier kan worden bereikt. <