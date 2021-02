Zet de schaatskoorts in het vet voor we verzanden in koortsige visioenen vol plat ongeduld

Het is niet verstandig een artikel op twee gedachten te laten hinken, maar vandaag is het onvermijdelijk: de afgelopen week bood namelijk een gemengde aanblik van grootse verwondering en uitzinnige waanzin. IJs, sneeuw, schaatsen, het is niet voor niets dat er in de Nederlandse taal het woord 'koorts' zo mooi bij past. Tegelijk werd daarmee de grote uitdaging zichtbaar om de onschuld van al dit winterplezier te beschermen tegen te veel koortsigheid, tegen te veel visioenen, een overdaad aan publiciteit en opwinding waartegen zelfs het sterkste hogedrukgebied niet opkon.

Natuurlijk heeft neuroloog Erik Scherder gelijk dat sneeuw- en ijsplezier al met de voorpret begint. Zo spant hij als het ware een dun koord van onschuld tussen de ijspilaren van te veel platte media-aandacht en te veel ongeduld.

Ik bedoel dit: zelden is een sneeuwfront zo intensief gevolgd als in de eerste week van februari. Het kwam uit het oosten, kwam eerst wel, toen niet meer en toen weer wel. En och, het kwam uiteindelijk later en zuidelijker aan dan gedacht. Dat was balen voor Groningen en Friesland en gaf extra vreugde voor Midden-Nederland. Maar zou nog één iemand op zondagmorgen verbaasd de gordijnen hebben opengetrokken: ‘Hé, het heeft gesneeuwd!’

Toen de sneeuw eenmaal was gevallen, gingen we in één rechte lijn door van de sneeuw- naar de ijs- en schaatskoorts. Met natuurlijk als heilige graal: de Tocht der Tochten, de Elfstedentocht. Natuurlijk zijn de herinneringen aan dit fenomenale sportevenement groots en meeslepend; helaas brengen al die koortsigheid en aandacht geen millimeter extra ijs aan. Bovendien wijzigde de opstelling van het bestuur niet: er was in deze coronacrisis geen denken aan.

door ijs gezakt

De koortsigheid vond zijn hoogtepunt in de vele schaatsers die te vroeg het ijs op gingen en erdoor zakten. Dit ijs was namelijk kwetsbaar, door de sneeuwval en de harde wind. Je kunt zoiets als een heroïsche daad op sociale media zetten, maar iedere liefhebber weet: wie erdoorheen zakt, vernielt het ijs voor degenen die meer geduld en verstand aan de dag leggen, en verdient op z’n Hollands gesteld een draai om zijn oor.

Nu hinkt dit verhaal op twee gedachten, zoals ik al schreef. We hebben het in de kern nog steeds over iets geweldigs - over sneeuw, ijs, schaatsen en échte winter, op een manier die tot de verbeelding spreekt. Hoe bewaken we de onschuld van de winter, temeer nu door de opwarming van de aarde de kansen erop sterk verkleind lijken?

Het beste recept is een pittig wintertje eind november, begin december, dan is de eerste behoefte meteen bevredigd.

Een tweede recept vergt voor mij persoonlijk een afscherming van de weersverwachtingen, in zekere zin toch het hoogtepunt van ieder weerbericht. Zeker na een nieuwsbulletin vol groot en klein leed is het weerbericht sowieso al een toonbeeld van onschuld, maar die voorspellingen zijn zowel onweerstaanbaar als onuitstaanbaar. We zijn er na al die miljoenen jaren (ik ben geen evolutionist) bar weinig in gevorderd.

Heel soms is het handig dat ik weet wat voor weer het wordt; als ik buiten wil verven, bijvoorbeeld. Veel vaker níét: wordt mooi weer voorspeld, dan ga ik erop wachten. Wordt slecht weer verwacht, dan baal ik van tevoren. Dat is zinloos. En vaak loopt het anders.

Dus haak ik voortaan bij de weersvooruitzichten af. ‘We zien wel', dat is misschien wel het beste recept voor de onschuld. Zet voortaan niet je schaatsen maar je ijskoorts in het vet.