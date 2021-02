Getuigen in een moderne context

Gijsbert van den Brink verdiept de discussie over de Nieuwjaarszegen door te wijzen op de context: die van de coronacrisis (ND, 9 februari). Als het over context gaat, dient ook de religieuze context van vóór de crisis aan bod te komen. NRC Handelsblad beschreef in 2016 eens allerlei nieuwe Boeddhaboeken. Het ging ook over de talloze Boeddhabeeldjes in Nederlandse huiskamers en tuintjes. Deze ‘gespiritualiseerde tuinkabouter’ (NRC) maakt twee dingen duidelijk. Allereerst dat Nederlanders best in ‘iets’ willen geloven. Ten tweede dat dat ‘iets’ vooral aaibaar moet zijn, niet te stekelig. Hoe kun je in die context spreken over het evangelie? Voor mezelf ben ik tot twee basisovertuigingen gekomen:

1. Noem in ieder geval die ene naam die ertoe doet, van de Heer Jezus.

2. Spreek, als dat even kan, op een getuigende manier. Houd het midden tussen vriendelijk en uitnodigend spreken enerzijds en beslistheid anderzijds. <