Bij de Chinese bussen van Keolis denk ik aan de Oeigoeren

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, ligt op ramkoers met gelovigen (ND, 9 februari): 'We kunnen niet langer discussiëren met mensen die niet erkennen dat de wet van de Republiek superieur is aan die van God.' Ik snap de vrees van deze Franse minister wel, voor christenen legt Jezus Christus nu eenmaal veel meer gewicht in de schaal dan de overheid. Maar elke overheid kan van ons weten dat wij heel loyale burgers zijn en dat zij voor bijna alle dingen op ons kan rekenen (Romeinen 13). Wanneer we in zeer essentiële zaken gedwongen worden om te kiezen (Handelingen 5: 29), houden we het op Jezus, want Hem behoren we toe.

Frankrijk is echt nog geen China (of Noord-Korea). Ik las dat voor de Oeigoeren in China bijvoorbeeld het schenden van het verbod op bidden goed is voor wrede straffen. Ik hoop dat dit niet waar is. Maar in het geval dat dit gebedsverbod waar is, lijkt het wel of de Chinese overheid een wet heeft uitgevaardigd dat ‘eenieder die een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot haar leider Xi Jinping in de leeuwenkuil zal worden geworpen’ (Daniël 6: 8).

In 2019 won Keolis de aanbesteding van het busvervoer op de Veluwe, Midden-Overijssel en Lelystad. Eind 2019 werd bekend dat het met Chinese leveranciers in zee ging voor de levering van 273 elektrische bussen van het merk BYD. Dit in plaats van met de Nederlandse bussenmaker VDL.

Midden 2020 werd ontdekt dat Keolis tijdens dit aanbestedingsproces onjuiste informatie had verstrekt. De gunning aan Keolis werd ingetrokken, maar de bussen zijn al geleverd. Als ik ze zie rijden, denk ik steeds aan de Oeigoeren. <