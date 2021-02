Digitaal gezegend

‘Wel jammer hè!’ Toen ik een kleine twee weken geleden bevestigd werd als predikant, kreeg ik van veel mensen die reactie. Er spreekt weinig vertrouwen uit als mensen het jammer vinden dat je dominee wordt. Bij nader inzien bleek het hun gelukkig om de coronaregels te gaan. ‘Wat jammer dat het zo moest!’ Geen uitpuilende kerk, maar een livestream. Daar kon toch weinig zegen op rusten.

Ja, misschien was het wel een beetje jammer. En toch. De gemeente liet zich op haar creatiefst zien: dikke mappen met welkomstbrieven waar jaren aan kennismakingsbezoekjes haast niet aan kunnen tippen, filmpjes van de kinderen en jongeren die een schat aan talenten onthullen. Een oefening voor jong en oud met Zoom en Mentimeter die een basis legt voor een vervolg. Er is juist door de digitale dienst veel naar voren gekomen wat anders misschien wel op de achtergrond was gebleven. Het is brandstof om de komende tijd als gemeente verder te gaan.

Coronatijd vraagt om creativiteit, juist deze dienst maakte die creativiteit los. Sommige collega’s lijken door de voortdurende crisis echter in een kramp te raken. Ik ken dominees die klagen dat ze zich vervelen. Je vervelen tijdens een crisis lijkt mij een teken dat iets goed mis is. Blijkbaar kunnen jaren van academische studie je niet voorbereiden op een verandering van patronen, zeker niet als die verandering langer aanhoudt dan gehoopt. Anderen kanaliseren hun creatieve energie richting activisme, waarin corona opeens hét teken van de eindtijd wordt of men zelfs de brede weg van de complottheorieën kiest. Daar wijkt het reguliere hoeden van je schapen voor het opjagen van denkbeeldige wolven.

handoplegging

Coronatijd vraagt van kerken en predikanten om creativiteit én gerichtheid op de kerntaken van de kerk. Tijdens mijn bevestiging was er daarom één ding dat we bewust niet creatief hebben opgelost, vanwege de bijbelse papieren die dit heeft. Je wordt predikant na een zegen onder handoplegging. Juist omdat het aanrakingsverbod even werd doorbroken, was dit een heilig moment.

Je krijgt als predikant een zegen mee, om deze ook weer uit te delen. Ik vind het altijd een merkwaardige regel dat in protestantse kerken bevestigde predikanten een soort zegen-monopolie hebben. Dat zegen-monopolie betekende dat ik in de middagdienst na mijn bevestiging voor het eerst een ‘echte’ zegen mocht uitspreken aan het eind van de dienst. Het was maar goed dat ik de discussie tussen Adrian Verbree en Almatine Leene in deze krant niet had gevolgd, anders had ik dat misschien niet aangedurfd.

Want dankzij de livestream sprak ik de zegen uit, zonder te weten wie er allemaal meekeken. Een eredienst is bovendien per definitie een openbare samenkomst, waarin iedereen welkom is. Ook in coronatijd. Wat dat betreft is het verschil tussen de Nieuwjaarszegen van dominee Leene op NPO2 en de zegen van ds. De Jager op de KerkTV van de Brug-Es Kerk in Dwingeloo slechts kwantitatief.

Coronatijd vraagt om creativiteit, maar sommige dingen blijven vaststaan, zoals dat alle zegen per definitie van God komt, en daarmee niet afhankelijk is van of jij je zegenpubliek kent. En al helemaal niet van hoe systematisch wij die zegen bespreken op opiniepagina's.