Wees gerust een beetje brutaal. Confronteer Jezus met wat er speelt

De gesprekken die Jezus in het Johannesevangelie met allerlei mensen voert, zijn veel langer en uitvoeriger dan de gesprekken in de andere drie evangeliën. Ze geven ons een sterk gevoel van hoe Jezus was, als persoon, als vriend, als iemand met wie je praten kon, ook al gaat Hij vaak ineens op een ander spoor over en beantwoordt Hij de vraag die je had moeten stellen en niet de vraag die je daadwerkelijk stelde.

Al die verhalen moedigen ons aan om hem vandaag, in ons eigen leven, net zo te benaderen. Jezus leeft en is tastbaar aanwezig. Als hij in Johannes 15 en elders zijn volgelingen ‘vrienden’ noemt, dan is het overduidelijk de bedoeling dat die vriendenkring zich verder uitbreidt. Ook wij horen erbij.

Maar de gedachte dat we gesprekken met Jezus zouden kunnen hebben die lijken op de gesprekken in het evangelie is één ding. Wat als we nu eens werkelijk deel van die gesprekken konden uitmaken? Stel dat we mee konden praten?

Lezers kennen dat idee misschien al. Sommigen lazen de evangeliën misschien zelfs al op die manier nog voordat ze leerden het anders te doen. Maar ik zet deze benadering van Bijbelverhalen voor u als Bijbellezer graag eens rustig uiteen, omdat u er misschien nog wel nooit van gehoord hebt. En ken je deze benadering al wel, dan kan een stukje herhaling helemaal geen kwaad.

Waar het om gaat is dit: gebed en schriftlezing op een nieuwe manier bij elkaar brengen. Als je in de Bijbel leest, moet je jezelf altijd al openstellen voor wat God je te zeggen heeft. Maar dit bijbellees-idee vraagt om initiatief van jouw kant. Je bidt of de Geest je gids wil zijn. Je pakt, laten we zeggen, dat bijzondere verhaal van Jezus en Nicodemus, en in je gebed vraag je Jezus, ‘Is het goed dat ik mee kom praten?’ Nikodemus zal er misschien van opkijken, maar als Jezus het goed vindt (en dat vindt hij) dan heeft Nikodemus verder niks te mopperen.

Je mengt je dus in het gesprek. Dat is het moment waarop het lijntje tussen gebed en verbeelding zo dun wordt dat je het bijna niet meer kunt zien. (En ja, ik weet dat de verbeelding het dan zo kan gaan overnemen dat het allemaal pure fantasie wordt. Dat gevaar is er altijd. Maar ook onze verbeeldingskracht is een gave van God om biddend te gebruiken.) Dus je luistert vol respect naar de openingsvraag van Nikodemus, en vervolgens hoor je hoe Jezus antwoord geeft op een heel andere vraag. Dat doet Jezus vaak, maar dat went wel. Hij gaat recht op de kern af: waar het om gaat in Gods koninkrijk is opnieuw geboren worden. Dat levert bij Nikodemus enkele voor de hand liggende vragen op. Hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Jezus geeft antwoord en spreekt over water en Geest. Meer vragen volgen, en meer antwoorden. En dan, voordat het allemaal nog ingewikkelder wordt, halen ze even een moment adem. Dat is jouw kans. Wat kwam er bij jou boven, wat heb jij op je hart, bij het horen van dit alles?

Misschien zou je willen roepen, ‘Wacht even! Wat bedoelde U nu precies met dat water-en-Geest?’ Of misschien wil je zeggen, ‘Ik dacht dat ik jaren geleden al ‘wedergeboren’ was, toen ik mijn hart aan Jezus gaf, maar nu weet ik het niet meer zo precies.’ Of misschien zou je willen vragen, ‘Wat bedoelde U precies, Jezus, toen U het had over de ‘mensenzoon’ die uit de hemel is neergedaald?’ Als je die vragen oprecht en biddend stelt – je hebt geen idee welke antwoorden je dan zou kunnen krijgen.

Wat ga jij zeggen als Jezus voorzichtig je sandalen uitdoet en je voeten begint te wassen?

Maar je hoeft je helemaal niet te beperken tot dingen die Nikodemus en Jezus zelf aan de orde stellen. Nikodemus komt in de nacht bij Jezus, waarschijnlijk omdat hij niet wil dat mensen hem zien. Is er in jouw leven iets – of is er iets in Jezus! – waardoor jij misschien liever in het geheim naar Hem toe wilt komen, zonder dat iemand het weet? En wat zou je Hem nu echt willen vragen? Jezus doet niet moeilijk over het tijdstip waarop je komt. Kom gerust als het donker is, als dat nodig is.

Of neem twee andere verhalen. In Johannes 2 gaan Jezus, zijn moeder en zijn vrienden naar een bruiloft waar de wijn opraakt. Maria vertelt het aan Jezus, en Jezus voelt haarfijn aan dat ze van mening is dat Hij iets moet doen. Geef nu jezelf een rol in het verhaal. Denk in plaats van aan de wijn die opraakt aan een stel dat problemen heeft in hun huwelijk; of misschien wel aan problemen in dat van jezelf. Als het allemaal hopeloos mis dreigt te gaan, om welke reden dan ook: vertel het aan Jezus. Spreek het uit en breng het onder zijn aandacht. Wees gerust een beetje brutaal – dat was Maria ook. Confronteer Hem met wat er speelt.

Blijf in het verhaal en kijk wat Hij doet. Misschien wel iets totaal onverwachts. Zoiets als die knechten die grote waterkruiken met water moesten vullen en dat water naar de bruidegom moesten brengen. Jezus houdt er zo zijn eigen methodes op na om praktische (en theologische) problemen op te lossen. Waar het op aankomt, is dat iemand, jij in dit geval, Hem vertelt wat er aan de hand is, wat het probleem is. En dat die ‘iemand’ dan denkt aan wat Maria tot de dienaren zei: ‘Doe wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ (2:5)

Een ander intiem en ontroerend verhaal is dat van de voetwassing in Johannes 13. Lees het verhaal door, tot je het goed kent. Voel de verbazing in die bovenzaal als Jezus van de tafel opstaat om te doen wat normaal een slaaf zou doen. Luister hoe Petrus protesteert tegen wat Jezus doet, maar dan als een blad aan de boom omslaat als Jezus zegt dat het toch echt moet (‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’).

Wat ga jij zeggen als jij aan de beurt bent, en Jezus voorzichtig je sandalen uitdoet en je voeten begint te wassen? Wat moet er bij jou nog meer gewassen worden? Vertel het Hem maar, en wacht op zijn antwoord. Welk diep verdriet, welke angsten of oude zonden, welke gefrustreerde hoop brengt zijn eenvoudige handeling aan het licht? Zeg het maar, terwijl Hij je voeten afdroogt. Wacht rustig, terwijl Hij ook je tranen droogt.

Dit essay is een voorpublicatie uit Tom Wrights boek Zeven wegwijzers. Gerechtigheid, liefde, spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid, macht, dat later dit voorjaar verschijnt bij Uitgeverij Van Wijnen.