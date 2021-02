Planten lijken in niets op fabriekjes. Daarom slaat de industriële landbouw door

Kringlooplandbouw, die vurige wens van minister Carola Schouten, heeft iets idyllisch. Het zou mooi zijn - maar het lijkt iets uit lang vervlogen tijden. Tijden die misschien toch niet zo idyllisch waren. Tijden waarin de kleine boer of tuinder hard moest werken, niet zelden voor een inkomen beneden het bestaansminimum. In de geleide economie van de naoorlogse jaren bijvoorbeeld lag de melkprijs die de overheid bood vaak beneden de kostprijs. De schillenboer kwam nog vaak langs, als schakel in de terugvoer van organisch afval naar de lokale landbouw, maar wat verdiende hij ermee?

Het is duidelijk dat je herstel van kringlooplandbouw niet kunt verdedigen met een idylle die er nooit is geweest. Net zomin als je de afwijzing ervan kunt verdedigen met griezelverhalen. Van belang is wel dat kringlooplandbouw historisch zo ongeveer de norm was. Nog in 1950 bestond twee derde van de landbouw in ons land uit kleine bedrijfjes (in doorsnee gemengd bedrijf). Gebruik van groenbemesting, van stalmest en van lokale organische stof uit de buurt was nog norm. Het waren effectieve middelen om bedrijfskosten laag en de bodem gezond te houden. Groenbemesting met stikstof-vastleggende gewassen was al rond 1800 nieuw ontdekt, als uitweg uit te lage opbrengsten. De boeren zelf ontwikkelden verrassende varianten op het gebruik ervan.

dwingen

Ons naoorlogs beleid echter rekende niet met zulke boerenervaring. Het beleid verwachtte alle heil van productie naar het voorbeeld van de grote industrie - 'high input, high output' (hoge toevoer, hoge afvoer). Boeren, bodem en plantengroei werden geacht zich te voegen. Nu kun je boeren dwingen, maar bodem en planten luisteren niet. Op het naoorlogs traject ging mede daarom van alles fout. Een omvattende beschrijving gaf de Wageningse hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg in zijn De virtuele boer (1999).

Het beleid werd een 'vlucht vooruit' met 'koploper-bedrijven' die zich steeds meer in de schulden staken (de 'Dutch disease', de Hollandse ziekte). De veel gehoorde bewering dat Nederland tweede exporteur van landbouwproducten (exportwaarde) ter wereld zou zijn moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. Het Nederlandse landbouwareaal is mondiaal niet meer dan een postzegel. Meino Smit gaf in zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015 (2018) een mooi overzicht van de feitelijke situatie.

Terug naar de kringlooplandbouw. Die is op internationaal niveau allang weer aan de orde. De 'industriële' landbouw blijkt namelijk zo lek als een mandje, z'n nutriënten geven een schrikbarende vervuiling van water en lucht. Hij veroorzaakt ook ernstige achteruitgang van bodem en ecosysteem-diensten (de diensten van regenwormen, bijen, enzovoorts).

We hebben namelijk te maken met een levende en dus kwetsbare bodem. Daarbij met planten die in niets lijken op fabriekjes.

Net als alle leven wordt de bodem van binnenuit in stand gehouden en vernieuwd. In onze eigen weefsels gaan afbraak en opbouw continu door (zo kan ook een gebroken been weer helen). Evenzo is het 'intern onderhoud' van de bodem door bijvoorbeeld regenwormen een doorgaand proces.

Planten zijn meesters in de wisselwerking met de bodem, hun standplaats. Ze tasten met hun wortelstelsel de bodem af en beïnvloeden daar (a) het bodemleven en (b) de niet-levende bestanddelen. De uitscheiding en opname van allerlei stofjes speelt daarin een hoofdrol. Van die stofjes hebben vele een signaalwerking, andere sturen microben aan, of zijn belangrijk in de voeding van de plant. Wij weten het fijne niet van wat daar in de wortelsfeer van de individuele plant allemaal huist. De plant 'weet' dat wel en 'ontmoet' op zijn manier evenzo de ongelooflijke rijkdom aan microben op en rond zijn wortels.

ondergeschikt belang

Het naoorlogse beleid wilde echter maar één ding: een plant die zat te wachten op industriële kunstmest. Bodem en bodemleven werden van ondergeschikt belang geacht, de eigenlijke drijvende kracht moest en zou de kunstmest zijn.

Het werd er voor regenwormen niet makkelijker op. De door zware machines dicht gereden bodem en een hongerrantsoen aan organische stof maakten voor hen de verlening van hun diensten steeds moeilijker. Terwijl het toch voor de hand ligt dat zij voor hun zware werk flink wat voeding met plantenresten nodig hebben. De minimale organische stofvoorziening bracht ook het gewas in de problemen. De plant kan de 'humus' aansturen om langzaam maar gestaag voedingsstoffen te leveren en om te assisteren in het mobiliseren van onoplosbare nutriënten. Zulke 'ecosysteem-diensten' gaan verloren als de levering van organische stof aan de bodem spaak loopt.

Samenvattend:

1. De 'industriële' landbouw struikelde over de realiteit van bodem, plant en boer.

2. Het werken met bodem, planten en dieren is zorgarbeid en...

3 ... de kern ook van de landbouweconomie is 'zorgzaam beheer' (naar hoogleraar Bob Goudzwaard).

4. De Kringlooplandbouw biedt hier de ruimte. <