Vragen van een 27-jarige: Hoe kies je wat voor werkende moeder je wordt?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, sinds april 27, is op zoek naar antwoorden. ‘Hoe kies je wat voor werkende moeder je wordt?’, vraagt ze vandaag aan Margriet Zwart-Westers (31). De theoloog is moeder van twee kinderen van drie en één.

De vraag ‘Wat wil je later worden?’ werd door mij als kind steevast beantwoord met ‘moeder’. Pas na het stadium van vriendenboekjes kwam daar ‘mensen vragen stellen en schrijven’ bij - mijn huidige baan waarvoor ik bijna dagelijks in mijn handen knijp.

Mijn eerste ambitie, wat volgens de Van Dale ‘streven, eerzucht’ betekent, staat nog steeds overeind. Ik hoop binnen enkele jaren (pleeg)moeder te worden. En dat mag me te zijner tijd ook best wat kosten qua betaalde werkuren. Alleen dat durf ik tegenwoordig bijna niet hardop te zeggen. Want ‘ambitie’ moet ik als vrouw hebben, maar dan in betaald werk. Al dan niet gedeeltelijk thuis zijn bij de kinderen is zonde omdat ik mijn diploma niet - genoeg - verzilver. Dit bleek onlangs weer in de vierdelige documentaire Waarom werken vrouwen niet? waarin ‘een oer-Hollands fenomeen’ werd onderzocht: het parttime paradijs. Nederlandse ‘balanstrutjes’ werden gewogen en lichter bevonden dan Franse en Belgische moeders (en vaders) die hun kinderen vijf dagen naar de opvang brengen en/of oppas inschakelen om zelf fulltime te kunnen blijven werken.

Een tegengeluid liet theoloog Margriet Zwart-Westers horen op de opiniepagina van dagblad Trouw. Koester de Nederlandse deeltijdmaatschappij, stelt zij. Waarom moeten mannen en vrouwen onder andere het bnp en de huizenprijzen opdrijven door beiden vijf dagen in de week te gaan werken? Niks geen gratis opvang, zoals de organisatie WomanInc. graag wil. Stimuleer beide ouders maar om parttime te gaan werken en zorg te dragen voor hun kind.

I: ‘Hebt u niet het gevoel dat u uw studies meer moet verzilveren?’

M: ‘Nee, ik doe dat in mijn parttime baan genoeg. Ik werk in het vakgebied van mijn studie en heb perspectief. Los daarvan is je studie nooit weg, ook niet als je een paar jaar niet werkt. Ik denk dat we onderschatten wat je thuis onbetaald doet en meegeeft aan je kinderen. Ik word thuis anders uitgedaagd dan op mijn werk, maar ik heb echt leuke gesprekjes met mijn drie-jarige. Ik stoom hem klaar voor de samenleving en bied hem een veilig en stabiel thuis. Dit heeft effect op hoe hij zich ontwikkelt. Eerlijk gezegd is een dag thuis vermoeiender dan een dag werken.

In veel gezinnen is het zo dat als de man minder werkt en de vrouw iets meer, dat een financiële achteruitgang betekent. Dat maakt het niet makkelijker te kiezen voor een meer evenredige verdeling van werk- en zorgtaken. Hier ligt een uitdaging voor ons als samenleving. Ik zie niet waarom twee fulltime banen het emancipatievraagstuk meer zouden oplossen dan twee deeltijdbanen.’

emancipatie van het kind

M: ‘Wat ik hoop en kinderen gun, is dat als hun ouders hen aanvankelijk vier dagen naar de buitenschoolse opvang wilden doen, maar dit te intensief blijkt, er dan ruimte is om het kind iets anders te bieden. Er is nu soms geen financiële ruimte in het gezin om minder te gaan werken. Of beide ouders balen dat hun carrière zich minder kan ontwikkelen. Maar dat ga je samen aan als je een kind verwacht. Je weet niet wat je kind nodig heeft vooraf. Ik vind het zorgwekkend dat de behoeften van een kind vaak worden genegeerd in het gesprek over emancipatie. We moeten vrouwen en kinderen niet tegenover elkaar uitspelen, maar stimuleren dat mannen meer zorgtaken oppakken. Emancipatie gaat ook over kinderen.

I: ‘Emancipatie van het kind is dus iets anders dan ‘curlingouders’ die de weg zo goed mogelijk willen banen voor hun kind. U bedoelt dat de opvoeding in de maatschappij op gelijke hoogte wordt gesteld met betaalde uren maken? Indirect werkt dat ook mee aan de emancipatie van de vrouw. Ik ken een jonge vader die wel een dag minder wil werken, maar de bedrijfscultuur van zijn werkgever is er niet naar. Wordt de zorg voor het kind ‘belangrijker”, dan komt er meer ruimte bij conservatieve werkgevers, in plaats van dat de vrouw alle kanten op moet.’

M: ‘Ja, die verhalen ken ik ook. Dat mannen te horen krijgen: helaas kan het niet. Dat soort werkgevers zijn verantwoordelijker voor de loonkloof dan jij die drie dagen wilt werken na de geboorte van een kind. We geven ouders het gevoel dat werk alleen waarde heeft als je er geld voor krijgt. We kunnen ouders echt meer in hun zorgrol ondersteunen. Helemaal in deze samenleving waarin het veelal ‘ieder gezin voor zich’ is.’

I: ‘Is het louter cultuur, of zijn vrouwen daadwerkelijk anders als het gaat om de zorg voor een kind en er fysiek bij willen zijn? Ik neig persoonlijk naar dat stereotype beeld voor de ‘zorgende’ moeder.’

M: ‘Dat vind ik heel lastig, ik denk dat het allebei waar is. Ik wilde graag borstvoeding geven, en dat kan een man niet. Maar alle andere zorgtaken, zoals verschonen, in slaap sussen, troosten en spelen, dat kunnen man en vrouw allebei príma, daar zit een stuk cultuur. Ik kreeg bij een eerdere baan geregeld de vraag: waar is je kind nu? Die vraag heeft mijn man nog nooit gekregen. Ik hoorde: ah kinderopvang, logisch, want jij werkt. Nee, er zijn twee dagen waarop we toevallig allebei werken. Dat soort framing vind ik irritant.

Ik las onlangs in De Correspondent een verhaal van een vader die in een mail van de basisschool werd aangesproken met ‘beste voorleesmoeders”. Hij en zijn vrouw hadden besloten dat hij minder zou gaan werken en dus meer zorg zou dragen voor hun kind. Hij schreef: zorgen is iets wat je moet leren en hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat.

Als ik kijk naar mijn vriendengroep zie ik dat er gelijkwaardigheid ontstaat in de zorg voor kinderen, maar ik zit in een bubbel in een grote stad, ik weet niet hoe het elders is.

Zo heeft mijn eigen man een manier om een van de kinderen rustig te laten slapen. Het lukt hem beter dan mij en daarom doet hij het ook vaker. Misschien dénken sommige vrouwen dat ze beter kunnen zorgen, door verwachtingen. Maar die vrouwen kunnen oefenen om dit uit handen te geven en mannen kunnen oefenen met zorg.’

oermoeder

I: ‘Maar aan de andere kant is de ‘oermoeder’ ook in opmars. Zo is er een quote van C.S. Lewis die door veel christelijke Instagram-moeders wordt gedeeld: ‘Children are not a distraction from more important work. They are the most important work.’ Eigenlijk past dit helemaal binnen uw mening over de emancipatie van het kind, alleen lijkt het alsof deze vrouwen dit enkel op hun moederrol projecteren. Zij werken bewust niet of echt minimaal. Ik merk dat ik daar op neerkijk én jaloers ben. Ik ben zo benieuwd wat ik ga doen later. Hoe hebt u gekozen wat voor werkende moeder u wilt zijn?’

M: ‘Ja, dat is lastig. Het lijkt alsof andere vrouwen dat helemaal weten. Helemaal als je kijkt op online fora en op Instagram. Ik denk dat het merendeel van de ouders zoekend is en schippert tussen werk en zorg. Dat doe ik ook, met plezier. We willen onszelf graag een duidelijke identiteit voorhouden, maar de praktijk is veel rommeliger en veranderlijker dan het soms lijkt bij anderen.’