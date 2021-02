Conclusies over het vaccinatiepaspoort (ND, 9 februari) roepen vragen op over discriminatie van niet-gevaccineerden. Het is goed te weten dat de Raad voor Europa 27 januari een 'COVID-19'-resolutie uitvaardigde. De raad dwingt de bescherming van burgers af, niemand mag gediscrimineerd worden omdat hij niet gevaccineerd is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakt deel uit van de raad, besluiten zijn bindend. <