Overgaan in 1945

In mijn rapportboekje van de Haagse Dr. Abraham Kuijperschool ontbreekt het oorlogcursusjaar 1944-1945. Slechts enkele septemberweken zit ik in de vierde klas (nu groep 6) als de scholen worden gesloten. Er volgen zeven maanden zonder elektriciteit, zonder gas, geen radio, nauwelijks voedsel, duizenden mensen verhongeren, een avondklok (spertijd) van acht uur 's avonds tot vier uur 's morgens, angst voor razzia's en brandbommen. Op 5 mei de bevrijding. Pas in september gaan de scholen weer open. Ik blijf niet zitten in de vierde klas maar ga met mijn 42 klasgenootjes over naar klas vijf en na een jaar naar klas zes.

Als we naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen we hoofdrekenen, weten we dat 'beseffen' geen wederkerend werkwoord is, kennen we onze ‘vaderlandse geschiedenis'. De steden, dorpen, rivieren en kanalen van onze toen nog elf provincies kunnen we dromen. Waarom kan vandaag onder veel gunstiger omstandigheden, met tv, internet, sociale media, online- en thuisonderwijs, niet wat in mijn jeugd wel kon? Als over twintig jaar iedereen corona is vergeten, wat staat dan beter op je CV: een jaar overslaan of blijven zitten? <