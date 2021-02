De zaak-Poch is nog niet gesloten

Voormalig Transavia-piloot Julio Poch werd niet ‘indirect uitgeleverd’ aan Argentinië. Dat oordeelt de onderzoekscommissie onder leiding van de Nijmeegse emeritus hoogleraar Ad Machielse in een rapport dat begin deze maand verscheen.

Die conclusie staat zo vaak in zijn verslag, dat het de indruk wekt dat het verwijt de onderzoekers hoog zit. Een onterecht verwijt, vinden zij. Nederland gaf immers slechts Pochs vluchtgegevens door, zodat Spanje hem op 22 september 2009 kon aanhouden op het vliegveld van Valencia. Na een Spaanse detentie werd Poch overdragen aan Argentinië.

Formeel inderdaad geen echte, rechtstreekse uitlevering aan het land dat zulks volgens Machielses onderzoek op hoge toon had geëist.

'Argentinië was bij uitlevering van Poch een land met een dubieus regime.'

Maar het blijft een even opmerkelijke als omstreden bevinding, waarover het laatste woord nog niet is gezegd. Dat brengt het gevaar met zich mee dat de mist rond het drama-Poch steeds dichter wordt. De bijdragen van een trits juristen, politici, advocaten en journalisten staan daar garant voor.

gemoedsrust

Een belangrijk detail krijgt de meeste aandacht. Dat is de poging in 2007, dus lang voor Pochs arrestatie, van ‘iemand mogelijk uit kringen rond het Koninklijk Huis’ om de zaak van ‘die Argentijnse piloot’ te laten rusten. En wel omwille van de gemoedsrust van (toen nog) prinses Máxima.

Een proces tegen de Argentijnse oud-militair Poch wegens gruweldaden zou immers ook de aandacht vestigen op de rol van Máxima Zorreguieta’s vader. Deze was tijdens de dictatuur (1976-1983) onder meer minister van Landbouw.

Kamerleden verlangen een onderzoek van de Rijksrecherche naar die mogelijke poging tot inmenging in het toen nog bij weinigen bekende onderzoek naar Poch. Eén aspect krijgt daardoor weinig aandacht: de aard van het regime in Argentinië waaraan Poch werd overgedragen.

Hier gold kennelijk niet het principe dat Nederland geen mensen uitlevert aan landen waar de rechten van verdachten niet zijn gewaarborgd. Rechten op bijvoorbeeld een behoorlijke behandeling van gedetineerden en een ordentelijke rechtsgang. Argentinië voldeed ten tijde van Pochs slinkse uitlevering onvoldoende aan die voorwaarden.

Mocht de Nederlandse ambassadeur in Buenos Aires dat aan Den Haag hebben gerapporteerd, in het uiterst gedetailleerde verslag van Machielse is er niets over te vinden. Hoe dan ook was het geen beletsel om een in beginsel onschuldige Argentijnse Nederlander uit te leveren aan een land met een dubieus regime. En dat terwijl Nederlandse onderzoekers al snel concludeerden dat de hele kwestie berustte op een misverstand: Pochs gebrekkige Engels had Transavia-collega’s er ten onrechte van overtuigd dat hij had deelgenomen aan ‘dodenvluchten’.

Van Pochs aanhouding in 2009 tot zijn vrijspraak in 2017 was in Argentinië meestentijds het links-peronistische regime van de Kirchners aan de macht. Néstor Kirchner was in 2003 gekozen, hij overleed onverwacht in 2007, waarna zijn weduwe Cristina de leiding overnam. Zij bleef aan de macht tot de verkiezingen van 2015, die werden gewonnen door de rechts-liberale Mauricio Macri, een kennis van (inmiddels) koningin Máxima.

vermisten

De Kirchners omarmden van meet af aan de in hun ogen revolutionaire en nobele strijd van links-peronistische groepen als de Montoneros. Die waren voor en tijdens de militaire dictatuur fel vervolgd en eindigden vaak als vermisten of werden uit militaire vliegtuigen in de Río de la Plata gegooid, de brede monding van twee rivieren die uitkomen in de Atlantische Oceaan.

De Kirchners waren pas na de aftocht van de militairen in 1983 in de politiek gegaan. Tijdens het regime van Jorge Videla hadden ze de stad La Plata verruild voor het rustiger Patagonië. Ze vergaarden er als advocaten veel geld en politieke invloed, vooral bij de peronisten, waarvan de oude garde in opspraak was geraakt door collaboratie met de junta’s.

Hun handelsmerk was de strijd tegen de ‘oligarchie’, geheel passend in de traditie van het vroegere presidentiële echtpaar Juan en Eva Perón, en, dat was nieuw, de militairen. Néstor Kirchner zorgde voor het nietig verklaren van de door zijn voorgangers afgekondigde amnestiewetten dankzij welke de militaire beulen van weleer van een ongestoorde oude dag hoopten te genieten. Kirchner en zijn weduwe oogstten daarmee wereldwijd terechte lof.

mond snoeren

Minder bekend buiten Argentinië is dat de Kirchners hun inzet voor de mensenrechten gebruikten om de oppositie de mond te snoeren. Wie niet voor hen was, gold als een slecht vaderlander, een putschist of een handlanger van de Amerikanen. Onder de Kirchners kwam het tot staatshetzes tegen de grootste kranten, Clarín en La Nación, kregen knokploegen van de vakbonden – piqueteros – vrij spel en hielden aanhangers agressieve betogingen voor woningen van verdachten van collaboratie.

De Kirchners maakten Argentinië tot een bondgenoot van Cuba en Venezuela. De Argentijnse journalist Jorge Lanata sprak van een ‘autoritair-populistisch’ bewind. Daarbij horen pogingen om justitie in te palmen. Het eigen hooggerechtshof concludeerde in 2014 een gebrek aan juridische onafhankelijkheid van lagere rechtbanken. Eerder kraakte de Argentijnse mensenrechtenorganisatie CELS de toestand in de gevangenissen, waar martelingen en moorden aan de orde van de dag waren.

Aan zo'n land leverde Nederland Poch uit, op basis van flinterdun bewijsmateriaal. Een jammerlijke affaire waarboven, zoals een ingewijde tegenover de commissie-Machielse verklaarde, 'zeker een klein oranje lampje brandde'. <