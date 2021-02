Meervoudig bijbellezen

In onze krant, het Nederlands Dagblad, werden recent meerdere artikelen over het lezen van de Bijbel gepubliceerd, ook naar aanleiding van een interview met dominee René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en mijzelf (ND, 23 januari) Dat interview vond plaats in verband met ons brievenboekje Houvast dat in het kader van de Maand van de Bijbel is gepubliceerd.

Het lijkt mij zinvol om mijn eigen standpunt rond het lezen van de heilige Schrift te verhelderen. In het eerder genoemde interview bedoel ik niet negatief of wantrouwend te spreken over exegese ten voordele van een meer spirituele lezing van de Bijbel. Wel pleit ik voor ruimte om de heilige Schrift meervoudig te lezen. Hoofd en hart hebben beide hun legitieme betekenis bij het lezen van Gods Woord.

grondige exegese

Wij mogen dankbaar zijn voor de ontwikkelingen binnen de bijbelwetenschappen. Zeker in rooms-katholieke kring is er op dit moment alle ruimte om de Schrift grondig te onderzoeken. Zowel literair als historisch onderzoek kunnen verrijkend zijn. De Schrift is immers niet uit de hemel gevallen, maar een bibliotheek van boeken met een ontstaansgeschiedenis van eeuwen.

In sommige christelijke kringen leeft huiver voor te veel exegese, wat mij betreft niet terecht. Exegetisch onderzoek kan bestaande beelden, bijvoorbeeld over de schepping, vergruizen maar hoeft op geen enkele manier het geloof in de scheppende God te ondermijnen.

Tegelijk weet iedereen die theologie heeft gestudeerd, dat niet iedere exegese even vruchtbaar is. Ik denk aan bepaalde exegeten die soms in een bepaald bijbelvers drie bronnen menen te kunnen traceren. Zij stapelen hypothese op hypothese, maar zorgen er ook voor dat de tekst plat en dood wordt. Een theoloog heeft dat een keer heel poëtisch onder woorden gebracht: als je de parel uit de dauwdruppel wilt halen, ben je ook de parel kwijt.

Iedere exegeet doet er goed aan te beseffen dat bijbelteksten zijn bedoeld als geloofsgetuigenissen. De schrijvers geven een menselijk getuigenis van Gods openbaring en willen mensen winnen.

Met andere woorden: de schrifttekst is geschreven om anderen tot geloof te brengen. Wij vinden die intentie op meerdere plekken in de Schriften.

Tegen die achtergrond heb ik in het eerder genoemde interview gesproken over een meer spirituele lezing van de heilige Schrift. Tijdens mijn priesteropleiding kreeg ik op de Katholieke Theologische Universiteit training in verantwoorde exegese. Maar in het Ariënskonvikt, het huis waar priesterstudenten woonden en vierden, werd ook aandacht besteed aan een geestelijke lezing.

herkauwen

Met een goede herinnering denk ik terug aan een methode die teruggaat op de Moderne Devotie uit de late Middeleeuwen. Het gaat om het zogenaamde ruminare ofwel herkauwen. Zoals een koe het gras door en door herkauwt totdat het voedingssappen geeft, zo overdenkt en herkauwt de lezer een fragment uit de Schrift totdat er voedsel voor de ziel vrijkomt.

Zo wil God mij troosten en bemoedigen, maar ook uitdagen tot geloof, opdat ik de weg van de navolging ga.

Als wij de Bijbel lezen, mogen wij alle geschonken talenten van hoofd en hart vanzelfsprekend inzetten. Mensen die in staat zijn tot exegese, moeten dat vooral doen. Zij kunnen zichzelf en anderen door studie van de grondtalen en ander onderzoek waardevolle en verrijkende inzichten geven. Maar tegelijk blijft naar mijn overtuiging een meer spirituele lezing van de Schriften legitiem.

Vanuit evangelisch perspectief geformuleerd: opdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat jullie door te geloven leven mogen bezitten in zijn Naam (Johannes 20 vers 31).