1 De coronacrisis domineert het nieuws. Het domineert ook veel debatten in het parlement. Voor een evenwichtige beoordeling van de verschillende partijen en daarmee het bepalen van een stemvoorkeur is eerst ruimte nodig voor de andere onderwerpen.

2 Politici van zowel coalitie als oppositie gebruiken en misbruiken de coronacrisis voor eigen profilering. Een politisering van de problematiek schaadt een doortastende crisisaanpak.

3 Dan de praktische beletsels: Bij beperking van reisbewegingen passen geen verkiezingsbijeenkomsten. Het vermijden met meerderen in dezelfde ruimte te verkeren, verdraagt zich slecht met stemmen in een stembureau waar velen ook nog van hetzelfde stemhokje gebruikmaken. We betalen met pinpas in plaats van met papiergeld, het is dan onlogisch om met stembiljetten te werken.