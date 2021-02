Ik denk het oprecht: verbeter de relatie met Rusland. Daar worden Europa en Rusland beter van

Europa moet met Rusland een betere relatie opbouwen. Op alle fronten: in de wetenschap, het zaken doen en in het wijzen op mensenrechten.

Enorme hoeveelheden gaspijpen liggen klaar in de haven van Mukran op het Duitse eiland Rügen in de Baltische Zee. De pijpen zijn bedoeld voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2, van Rusland naar West-Europa.

Het medisch tijdschrift The Lancet bestaat sinds 1823. In dit tijdschrift werd het Russische vaccin Sputnik-V besproken en als werkzaam, degelijk en veilig betiteld. Dat is een goede zaak en zegt veel. Op dezelfde dag is er in Brussel weer een stevige discussie over Nord Stream 2, de gaspijpleiding van de Russische gasvelden naar West-Europa. Russisch gas en vaccins helpen ons twee vraagstukken op te lossen. Beide zijn welkom.

Het Hanzeverbond, opgericht in 1356, liep in de hoogtijdagen van Rusland door Baltisch en Duits gebied naar de Nederlanden. Iedereen werd daar beter van en versterkte de relaties.

Natuurlijk was en is energie (geo)politiek. Het is Risk, Stratego en Kolonisten van Catan tegelijk. In de Koude Oorlog gingen de olie- en gasprojecten en -handel tussen het Westen en het Oosten steeds door. Inderdaad, het maakte ons in zekere zin afhankelijk van de Sovjet-Unie, maar dat gold naar twee kanten. Het betekende ook handel, stabiliteit en wederzijds begrip. Ondanks de kernwapenwedloop.

‘Het is niet makkelijk om alle handen steeds schoon te houden.’

aardgas

De OPEC, schaliegas en Nederland-gasland zijn allemaal vormen van geopolitiek beleid. Enkele jaren geleden participeerde de Nederlandse Gasunie in Nord Stream 1 en nu gaat de discussie over Nord Stream 2 met Nederlandse ondernemingen als Shell (participant) en Allseas, Boskalis en Van Oord als bouwers. Logisch dat Duitsland en Nederland geïnteresseerd zijn, na het stoppen van de gaswinning in Groningen hebben we via andere wegen aardgas nodig. En terecht, willen we de energietransitie met de schoonste vorm van fossiele brandstof versnellen.

Al enkele jaren voeren de Verenigde Staten, om geopolitieke én om economische redenen, de druk op richting Nederlandse en Duitse overheden en bedrijven om te stoppen met dit ‘prestigeproject’ van de Russische president Vladimir Putin. Amerikaans LNG (vloeibaar gas) als alternatief kan dan het gat opvullen.

Toch is Nord Stream 2 niet verkeerd. Zeker, Rusland en Putin hebben weinig op met democratie en mensenrechten. Betrokkenheid bij het neerhalen van de MH-17, de bezetting van de Krim, de steun aan de Wit-Russische dictator Loekasjenko en de arrestatie van oppositieleider Navalny vormen een trieste reeks.

vaccins

‘Geen geopolitiek bedrijven met vaccins’, was het adagium van Nederland en andere westerse landen. Dat betekent, inderdaad, ook zorgen dat armere landen toegang hebben tot de vaccins en dat er niet onevenredig gehamsterd wordt. Waar goede samenwerking tussen overheden, wetenschap en farmaceutische bedrijven snel leidde tot enkele goedgekeurde vaccins, zitten we nu in een andere situatie. Het Verenigd Koninkrijk troeft de Europese Unie af, Duitsland kijkt wat voor dit land goed is en Israël heeft iedereen verslagen in voorraden en tempo.

Ook was het Westen snel met het veroordelen van het Russische Sputnik-V-vaccin: ‘niet goed, propaganda en gevaarlijk’. De Hongaarse leider Viktor Orbán die het wilde inzetten voor zijn bevolking, kreeg een sneer van andere Europese landen. Zelfs in een noodsituatie nemen we elkaar de maat en staan we te weinig open voor elkaars goede producten.

Nogmaals, we kunnen en moeten kritiek hebben op Rusland, maar dat wil niet zeggen dat we handel met en wetenschap uit dit land moeten afwijzen. Dan wordt het overigens knap ingewikkeld om nog zaken te doen in de wereld. Zie de recente handelsafspraken tussen China en de EU en de decennialange import van olie uit de Arabische landen met dubieuze regimes en dito rechtspraak. Waarom Russisch gas nu anders beoordelen?

comfortabel

Overigens vragen duurzame energieoplossingen als elektrificatie en elektrisch vervoer lithium uit China en kobalt uit Congo. Democratisch opererend in dezelfde league als Rusland. Tja, het is niet makkelijk om alle handen steeds schoon te houden en toch een comfortabel leven te hebben. Het is ingewikkeld en bij vlagen hypocriet zoals we ons nu opstellen. Hetzelfde geldt voor het afwijzen van het Sputnik-vaccin.

Ik denk oprecht dat we als Europa met Rusland een betere relatie moeten opbouwen. Op alle fronten. Dat betekent dat we de lijnen qua wetenschap (ontwikkeling vaccins), zaken doen (Nord Stream-project) en democratie (wijzen op mensenrechten) moeten openhouden, verbeteren en intensiveren.

Daar worden beide beter van en het helpt om twee knellende vraagstukken van vandaag op te lossen: de energietransitie en de pandemie. En voor de critici van de VS: we zijn dan minder afhankelijk van Amerikaanse bemoeienis.

En natuurlijk moeten we ook, zie het interview met de Amsterdamse emeritus hoogleraar slavistiek Willem Weststeijn afgelopen vrijdag in deze krant (ND, Gulliver, 5 februari), naast Russisch gas en vaccins de grote Russische schrijvers, Tolstoj, Dostojewski, Gogol en Brodsky, blijven importeren. <