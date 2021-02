De afstand van Hardenberg naar Hattem is dezelfde als die van Hattem naar Hardenberg. Ongeveer 50 km, denk ik. Via de N340 ben je er in 45 minuten. Als dominee Verbree nou eens gezellig bij dominee Leene op bezoek ging. Misschien kunnen ze de reiskosten delen. En laten ze met een kop koffie, of een Zuid-Afrikaans wijntje, elkaar in de ogen kijken. Als ze 't gewoon ‘es gaan hebben over … nou ja van alles en nog wat. Wat hadden persoonlijke ontmoetingen van dominees in het verleden een hoop kerkelijke onrust kunnen voorkomen. Polemiek jakkert vaak het overwinningsverlangen aan. Het lezerspubliek kijkt mee als ware het een rugbywedstijd. Wie wint? Maar de winst zit ’m juist in het elkaar van aangezicht tot aangezicht spreken. <