Zo haalt de minister de druk niet van scholieren af

Minister Slob concludeert dat de achterstanden door corona niet meer in te lopen zijn ( ND 6 februari ). Die conclusie onderschrijf ik. Maar de denkrichting over de oplossing vind ik een nog groter probleem dan de achterstanden zelf. Ik heb hier een examenkandidaat havo, eentje vwo, een leerling groep 8, en een vwo-leerling klas 3 in huis. Examens laten doorgaan als 30 tot 40 procent zakt, wordt hier niet ervaren als 'de druk bij scholieren weghalen'. Dat geldt nog sterker voor de optie om 3-vwo nog eens te doen. Of om doorgeschoven lesstof er volgend jaar bij te mogen doen.

Het klinkt allemaal naar de taal van docenten en beleidsmakers en niet naar die van leerlingen. De druk is er niet af als je je nu neerlegt bij een doublure. Niet als je, zoals een groot deel van de middelbare scholieren, school stom en saai vindt. Niet als je weet dat je dan niet meer bij je vrienden in de klas zit. Niet als je een bepaald niveau wilt halen, en je de druk van school al voelt om een niveau omlaag te gaan – en daarbij ook je vrienden weer kwijt te raken.

Wat voor druk voelt een leerling normaal gesproken? Drie dingen. Het niveau van zijn of haar ambitie vast te houden. Niet langer over school te doen dan nodig is. En om de vriendengroep vast te houden. Die druk neem je niet weg door te zeggen dat dat toch niet gaat lukken. Zo ook voor de studenten. Zij hebben er belang bij hun studieschuld te beperken. Er zijn waarschijnlijk weinig studenten die 'extra rust' voelen, als 'verdere financiële steun' straks kan bestaan uit een jaar langer van geleend geld leven (en bijvoorbeeld een jaar geen of weinig collegegeld betalen).

De coronacrisis heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Wat nu doorschemert is dat leerlingen daarvoor opdraaien. Door hun ambitie-niveau (blijvend?) omlaag bij te stellen, door hun vriendengroep kwijt te raken, of door langer over hun opleiding te doen. Het is eerlijker, en realistischer, om examens niet door te laten gaan, en het niveau van leerlingen te beoordelen op de resultaten van voorgaande jaren. <