Op 3 februari werd ik opgeschrikt door de bijdrage van Willem Bouwman over de treurige geschiedenis van het ingrijpen van Cornelis Smits en Christiaan Rupke in de gewetensvrijheid van het docentencorps aan het Gereformeerd Lyceum in Groningen. Gespeend van inlevingsvermogen kon het gebeuren (zoals ondergetekende) dat je ontslag werd aangekondigd op het prikbord in de docentenkamer, terwijl je niets liever wilde dan blijven werken met leerlingen die je na aan het hart lagen. In de zaak-Nieboer zit meer verweven dan wat in de krant staat. Toch heb ik daar nooit ruchtbaarheid aan gegeven, want de zaak kwam voor de rechter. Die oordeelde billijk. <