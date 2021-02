Adoptie ging ook vaak goed

Maar we schrokken al toen de commissie werd ingesteld. En wat wederom onderbelicht blijft, is dat er in bijvoorbeeld 1980 1599 interlandelijke adopties waren en in 2019 145. Dat aantal is dus aanzienlijk gedaald. Veel belangrijker is dat er altijd veel adopties goed en transparant zijn gegaan, ook door middel van de organisatie Wereldkinderen. Bij elke adoptie kwam voor mij de vraag 'wat waren de omstandigheden en waarom geadopteerd'. Ook voor je eigen geweten. En altijd zijn we in de jaren erna met de kinderen zelf naar het land van geboorte geweest, niet vanwege het toerisme, maar op onderzoek. Diep in het Amazonegebied van Colombia en de kampongs in Indonesië. Een grote familie hebben we erbij gekregen.

Toen ik contact zocht met een van de leden van de commissie, kreeg ik terecht als antwoord dat ze nadrukkelijk geen uitspraken doen over individuele gevallen, dat ze ook aangeven dat adoptie gelukkig ook wel goed gegaan is in individuele gevallen, maar dat het systeem als zodanig niet functioneert en leidt tot structurele misstanden. Laten we dat voor ogen houden als we een geadopteerde spreken of tegenkomen. Er is ook veel goed gegaan en dat mag ook weleens gezegd worden. <