Kritiek op de de Nieuwjaarszegen zou gekoppeld moeten worden aan het doel ervan

In de discussie in deze krant over de Nieuwjaarszegen bleven enkele belangrijke gezichtspunten onderbelicht. Ik wil er drie noemen.

Allereerst zou het goed zijn wanneer kritiek op de inhoud van de Nieuwjaarszegen gekoppeld werd aan het doel ervan. Dat lijkt tamelijk vanzelfsprekend, maar gebeurde niet. Het doel was: de Nederlandse bevolking iets zó vanuit de Bijbel meegeven, dat opgepikt wordt hoezeer de Bijbel zegenrijk raakt aan ons leven. Zoals de Reformatoren zeiden: ónze zaak is hier aan de orde. Dat is een ongelooflijk lastige uitdaging (want voor de gemiddelde Nederlander is de Bijbel slechts een boek van vroeger) en wie meent dat dat op 3 januari niet goed ging, mag het natuurlijk zeggen. Maar laat dat dan gebeuren vanuit een gedeeld besef hoe ingewikkeld het is om dit wél goed te doen.

Want de beste stuurlui staan hier al gauw aan wal. Christenen slagen er met elkaar nauwelijks in om geseculariseerde Nederlanders te bereiken met het Evangelie, en hun voorgangers doen dat doorgaans niet structureel beter. Daarop leek Leene te doelen in haar door sommigen gewraakte column. Niet dat er geen kritiek zou mogen zijn, maar of die misschien in het kader mag staan van wat we, laten we eerlijk zijn, allemaal ontzettend moeilijk vinden: de wedstrijd zó spelen dat de gemiddelde Nederlander gaat ontdekken dat het evangelie echt ergens op slaat. Of men dan ook zelf tot geloof komt, is een tweede. Maar dat je het gevoel krijgt: dit gaat over mij, lijkt daarvoor wel een voorwaarde.

coronacrisis

Nederlanders laten zien hoezeer de Bijbel raakt aan ons leven is lastig.

Persoonlijk vond ik dat ds. Leene er opvallend goed in slaagde dit voelbaar te maken. Dit even los van de verdere inkleding van het programma, die de mijne niet was (maar dat is ongetwijfeld een kwestie van smaak). Ze wist een geschiedenis uit het weerbarstige Oude Testament op beeldende wijze zo tot leven te brengen, dat duidelijk werd dat die geschiedenis alles met ons leven vandaag te maken heeft. Dat kwam doordat ze haar toespraak – een preek was het strikt genomen niet – in de context plaatste van de coronacrisis. Dat is een tweede gezichtspunt dat tot dusver buiten beschouwing bleef. Maar die context doet ertoe. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel mensen geestelijk wat gedesoriënteerd. Ineens komen zingevingsvragen op – maar die kunnen niet zomaar beantwoord worden, want daarvoor is de gemiddelde Nederlander het reservoir gaan ontbreken. In díe context legde Leene uit wat je van God mag verwachten. En ze deed dat op zeer uitnodigende wijze.

Zelf was ik juist toen de discussie speelde, bezig met de voorbereiding van een preek over de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Daar zie je een vergelijkbaar scenario: een menigte die geestelijk op drift is, ‘als schapen die geen herder hebben’, zegt Jezus. En Hij is ‘met ontferming bewogen’ (Markus 6:34). Die compassie drijft zijn omgang met hen. Hij geneest hun zieken en laat hen zien hoe het eraan toe gaat in Gods koninkrijk. Hij zegent hen met brood en vis, royaal en zonder voorwaarden. Suikerbrood zal het niet geweest zijn, maar zoet was het wel.

Dat had Jezus volgens Johannes (5:6) tevoren al zo bedacht. Theologisch gezien zijn de fijnzinnige observaties van O. Noordmans over ‘Jezus en de schare’ hier belangrijk. Daarin laat hij zien hoezeer Jezus ook iets heeft met de menigte om de kerk heen en niet alleen met de ‘inner circle’. Verbree had het beter gevonden wanneer op 3 januari de menigte krachtig opgeroepen was tot bekering onder dreiging met de hel. Ik denk dat dat niet op z’n plaats was geweest. Je moet in zo’n toespraak één punt maken en niet de hele klassiek-gereformeerde dogmatiek van stal halen. Nog afgezien van het feit dat het lijntje met Nederland dan meteen weer gebroken was (je moet hier echt uit de buurt van de tele-evangelisten blijven). Men had er niet de compassie in geproefd die bij het evangelie en de Heer van het evangelie hoort. Nú was die compassie sterk voelbaar. Daarvoor hoefde de naam van Jezus niet eens genoemd te worden.

exegese

Uiteindelijk breekt Verbree ook haar exegese van Genesis 32-33 nog af. Ook daar was geen aanleiding voor en dat is mijn derde punt. Dat Verbree zelf er een spitsvondige exegese op nahoudt, waarin ontkend wordt dat Jacob zich hier met Esau verzoende, is één ding. Dat hij vervolgens Leene de mantel uitveegt omdat zij deze exegese niet volgt, is echt over de top. Hij is het die hier van de traditie afwijkt, niet Leene (’Ontmoeting en verzoening met Ezau’, schrijft de Statenvertaling bijvoorbeeld boven de pericoop – niks schijnvertoning, zoals Verbree zegt).

Het klopt ook niet dat Leene slechts zoete broodjes bakte. Ze sprak over het gevecht aangaan met jezelf, en zo nodig opnieuw beginnen. Dat zijn geen kleine dingen. Dan heb je het over wat in de Bijbel bekering heet. Alleen je vermijdt het geijkte kerkelijke taalveld. En wat de zegen betreft: de gewraakte zegenwoorden liet ze vooraf gaan door ‘Ik hoop dat je mag ervaren dat God …’. Of dat nu particulier is of algemeen, zó ingeleid is er in elk geval niets mis mee.

Wat mij betreft gaan theologie-opleidingen deze Nieuwjaarstoespraak gebruiken om te reflecteren op hoe je zoiets nu zinvol zou kunnen doen: Nederland toespreken met het evangelie. En laat wie het beter kan, het dan vooral zeggen. Dan hebben we daar een opbouwend gesprek over. <