We raken langzaam het vermogen kwijt om met medeburgers om te gaan die anders zijn dan wij

Ook sneeuwballen gooien is niet meer wat het geweest is. Met een partner die kou haat, een baby van één en een kleuter die niet tegen haar verlies kan, bracht mijn eigen huishouden niet de sneeuwpret die ik had gehoopt. Ik snakte naar die ijsbal van de buurman die nog geen maand geleden de hele straat in guerrillamodus bracht. Natuurlijk, wat nodig is, moet gedaan worden om coronabesmettingen te voorkomen. Maar realiseren we ons ook dat deze ‘onschuldige’ inperking grotere effecten heeft dan we misschien denken? Het tast onze ‘stranger skills’ aan volgens de Britse socioloog Richard Sennett.

Vijf jaar geleden gebruikte ik zijn werk voor een reeks artikelen over steden in Azië. Juist tijdens deze pandemie blijkt zijn onderzoek over burgers die elkaar wel of niet ontmoeten in de publieke ruimte, weer heel relevant. ‘Ons gevoel van afstand en nabijheid wordt compleet in de war geschopt’, zegt hij in het Duitse magazine Philosophie deze week.

De grootste sociale tragedie is natuurlijk het gebrek aan nabijheid… vooral voor alleenstaanden is dat heel moeilijk. Maar voor velen van ons ligt dat toch gecompliceerder. In lockdown zijn de mensen die ons na staan vaak té dichtbij. En die mensen die normaal iets verder weg staan vaak té ver weg. Denk aan je laatste Zoom-meeting waar een kind doorheen huilde of collega’s die nu noodgedwongen een kijkje in je privé-vertrekken krijgen.

En daarbij is er dus ook die andere kant: ‘Vage vrienden vallen weg’ concludeerde ook stadsgeograaf Beate Volker van de Universiteit van Utrecht recent in de NRC. ‘Vrienden van vrienden, mede-kroegtijgers, mensen van de sportclub, we zien ze niet meer en dat heeft veel negatieve gevolgen’. Als specialist sociale netwerken deed Volker onderzoek naar het effect van de lockdown maatregelen en wat blijkt: vooral onze zwakkere bindingen verdwijnen. We leunen op een hele kleine cirkel familieleden en een enkele vriend. Het leven wordt saaier, want onze inner circle lijkt te veel op ons. We krijgen juist nieuwe informatie van kennissen die zich in andere arena’s begeven: een nieuwe film, vacature of opinie krijgen we via hen en dat maakt ons bestaan rijker.

Het gevolg? Mensen trekken zich terug in hun eigen communities en dat is ook in de fysieke ruimte te zien: lege pleinen, veel mensen verhuizen de stad uit, investeerders speculeren met woonhuizen, winkels verkassen naar malls. Volgens Sennett is deze verschraling van publieke ruimte een hele kwalijke zaak. Al voor de pandemie schreef hij over het verlies van onze ‘stranger skills’. We raken langzaam het vermogen kwijt om met medeburgers om te gaan die anders zijn dan wij. De ander wordt een bedreiging. De angst voor potentiële besmetting van de afgelopen tijd versterkt dit nog eens. Het sneeuwbaleffect laat zich raden.