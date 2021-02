De vergankelijkheid zit in ons allemaal, maar het gesprek daarover wordt nogal eens vermeden. Niet doen!

Als de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen, wordt het tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Code rood belooft een onbegaanbare snelweg waardoor mijn aanrijtijd mogelijk zal verdubbelen, verdrievoudigen of misschien wel vereeuwigen. Onwillekeurig moet ik denken aan het gedicht Het lied der dwaze bijen van Martinus Nijhoff. De laatste strofe leerde ik uit mijn hoofd, de zinnen bevatten een prachtige raadselachtige melancholie.

Het sneeuwt, wij zijn gestorven, / huiswaarts omlaag

gedwereld, / het sneeuwt, wij zijn gestorven, / het sneeuwt tussen de korven

We besloten samen om niet meer te opereren.

De sneeuw als symbool van de vergankelijkheid. De dwaze bijen werden verleid door ‘een geur van hoger honing’. De eerste strofe is een voorzichtige prelude op de onafwendbare ondergang van het bijenvolk.

Een geur van hoger honing / verbitterde de bloemen, / een geur van hoger honing / verdreef ons uit de woning.

De bijen vliegen uit de hoge blauwe lucht in. De reden van deze roekeloze onderneming onthult Nijhoff in de vijfde strofe.

Niemand kan van nature / zijn hartstocht onderbreken, / niemand kan van nature / in lijve de dood verduren.

Op weg naar het ziekenhuis denk ik na over die laatste zinnen. Meer dan ooit is de dood een actualiteit in onze levens geworden. In de discussies wie er met de schaarste van de ziekenhuisbedden nog wel of niet naar het ziekenhuis gebracht mogen worden, lopen de meningen wijd uiteen. De vergankelijkheid zit in ons allemaal, maar wanneer komt het moment om dat onder ogen te zien en daar ook consequenties aan te verbinden? Het gesprek daarover wordt nogal eens vermeden. Begrijpelijk, onze hartstocht hecht van nature aan het leven. Voor menig arts komt het echter bijna dagelijks voor dat het gesprek over een eventuele behandelbeperking aan de orde gesteld moet worden. Op de polikliniek is daar in alle rust tijd voor, maar in een spoedsetting op een Eerste Hulp kunnen patiënt en familie daar in alle hectiek door overvallen worden.

Een belangrijk onderdeel van de eed van Hippocrates is het ‘primum non nocere', ten eerste niet schaden. Dat ‘niet schaden' is nergens nader in detail gedefinieerd en daar begint het gesprek met de patiënt. Mijn oud-opleider zei het op zijn chirurgisch een keer tegen me: ‘Poortman, chirurgen leren te veel over doen en te weinig over laten'. Hij liep met me mee naar een consult op de afdeling Oncologie. Of we nog wilden opereren. De kwetsbare bejaarde vrouw zat in haar badjas op de rand van het bed op ons te wachten. Mijn opleider ging naast haar zitten en keek haar in de ogen. Het gesprek dat hij met haar voerde, is me bijgebleven als uniek opleidingsmoment. Van mens tot mens, maar ook van dokter tot patiënt werden de opties en de consequenties van doorgaan of stoppen besproken. Ik merkte hoe hij in alle wijsheid en met al zijn ervaring het gesprek stuurde. Tussen alle woorden voelde ik zijn intense betrokkenheid op haar. We besloten samen om niet meer te opereren. Als iemand de consequenties kan overzien van loodzware behandelingen die weliswaar het leven kunnen rekken, maar de kwaliteit ervan kunnen ruïneren is het de dokter. Juist hij weet van de enorme impact van langdurige beademing op de ic.

Aangekomen bij het ziekenhuis vormen zich de eerste sneeuwbergen voor de ingang. Een ijskoude poolwind raast om het gebouw. Het kan aan mij liggen of wellicht aan de sterk gereduceerde vluchtbewegingen afgelopen maanden, maar de sneeuw lijkt wel witter dit jaar.